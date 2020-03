Guida Streaming 30 marzo - 5 aprile: La Casa di Carta, Babylon Berlin, La famiglia di Elefanti le novità in streaming

Di Riccardo Cristilli lunedì 30 marzo 2020

Attesa la quarta parte de La Casa di Carta in streaming su Netflix da venerdì 3 aprile, su Now Tv la terza stagione di Babylon Berlin il 1 aprile, Amazon risponde con l'elegante Tales From The Loop e su Apple arriva Home Before Dark

Settimana ricca di novità in streaming come spesso capita per quelle che hanno al proprio interno i primi giorni del mese soprattutto visto che Netflix riempie sempre il proprio catalogo di tanti nuovi titoli. Così il 1° aprile sulla piattaforma di streaming arrivano la serie completa della comedy Community, nuovo gruppo di film di Myazaki come Il Castello Errante di Howl, la seconda stagione della docuserie dedicata al Sunderland. Lo stesso giorno debutta su Now Tv la terza stagione di Babylon Berlin, conturbante giallo tedesco prodotto da Sky ambientato nella Berlino degli anni '20.

Sempre il primo giorno di aprile ritroveremo Veronica Mars con il primo episodio su Infinity della quarta stagione o miniserie revival. Venerdì 3 sarà un'altra ricca giornata con l'arrivo dei primi tre episodi di Home Before Dark su Apple Tv+ una serie ispirata alla storia di Hilde Lysak che racconta di una bambina detective che scopre alcuni segreti sul passato del padre. Lo stesso giorno su Netflix arriva l'attesa quarta parte de La Casa di Carta popolarissima serie spagnola della piattaforma. Raffinata, elegante e ipnotica, sempre il 3 aprile su Amazon Prime Video debutta Tales From the Loop mentre Disney+ pensa alla natura con i documentari La Famiglia di Elefanti che nell'originale ha la voce narrante di Meghan Markle e in Italia quella di Elisa, e del Delfino Echo con la voce di Cristiana Capotondi. Infine dal 4 aprile su Infinity inizia l'ultima stagione di Arrow. Restando in casa Infinity vi segnaliamo che dal 3 al 9 aprile per Infinity Premiere c'è Joker (già disponibile in 4K).





Le novità in streaming di lunedì 30 e martedì 31 marzo



30- Men in Black International Now Tv

Now Tv

31 - Earth Grade film Netflix

Nonostante il carattere introverso e la paura del liceo una timida ragazza trova l'ottimosmo per affrontare l'ultima settimana di scuola

film Netflix Nonostante il carattere introverso e la paura del liceo una timida ragazza trova l'ottimosmo per affrontare l'ultima settimana di scuola

31 - The Condemned - L'ultimo sopravivssuto film Netflix

film Netflix

31 - Musica che Unisce - RaiPlay

Concerto evento con i cantanti in quarantena



Le novità in streaming di mercoledì 1 aprile



22.11.63 miniserie completa Infinity

miniserie completa Infinity

David Batra: Elefanten i rummett - stand up comedy Netflix

- stand up comedy Netflix

Veronica Mars 4 Infinity (ep. settimanali disponibili circa 28 giorni)

Quarta stagione revival, una miniserie esplosiva con lo storico personaggio interpretato da Kristen Bell ormai adulta

4 Infinity (ep. settimanali disponibili circa 28 giorni) Quarta stagione revival, una miniserie esplosiva con lo storico personaggio interpretato da Kristen Bell ormai adulta

Babylon Berlin 3 - Now Tv

Nuova stagione dell'elegante e raffinato giallo tedesco nella Berlino di fine anni 20

3 - Now Tv Nuova stagione dell'elegante e raffinato giallo tedesco nella Berlino di fine anni 20

Community (completa) - Netflix

Arriva su Netflix la serie completa di una comedy strampalata ambientata in un college pubblico

(completa) - Netflix Arriva su Netflix la serie completa di una comedy strampalata ambientata in un college pubblico

The Windsors stagione 3 Netflix



The Iliza Shlesinger Sketch Show - stagione 1 Netflix



Jexi - Amazon Prime Video Film

Cosa succede se ami di più il tuo telefono rispetto a tutto il resto?

- Amazon Prime Video Film Cosa succede se ami di più il tuo telefono rispetto a tutto il resto?

Sunderland 'Till I Die 2 - docuserie Netflix



Come Insabbiare uno scandalo stupefacente - miniserie true crime

miniserie true crime

Endless Love - Amore senza fine film Netflix

Dramma sentimentale con la quindicenne Jade osessionata dal diciassettenne David dopo che il padre le impedisce di vederlo

film Netflix Dramma sentimentale con la quindicenne Jade osessionata dal diciassettenne David dopo che il padre le impedisce di vederlo

Inazuma Eleven 1 anime Netlfix

1 anime Netlfix

Il castello Errante di Howl film animato catalogo Netlfix



I sospiri del mio cuore film animato catalogo Netflix



Si alza il vento film animato catalogo Netflix



Pom Poko film animato catalogo Netflix



La collina dei papaveri film animato catalogo Netflix



Quando c'era Marnie film animato catalogo Netflix



Lamù - Beautiful Dreamer film animato catalogo Netflix



Nailed It 4 Netflix

4 Netflix

Masha e Orso 3 Netflix



L'arte viva di Julian Schabel documentario Netflix



Slaughterhouse Rulez Film Netflix

Commedia horror su un adolescente che fatica a integrarsi in un collegio esclusivo



Le novità in streaming di venerdì 3 e sabato 4 aprile



La Casa di Carta quarta Parte

quarta Parte

Home Before Dark Apple Tv+ (primi tre episodi)

Ispirato alla storia di Hilde e Matthew Lysiak racconta la storia di una bambina che torna nella città natale del padre, inizia a indagare su alcuni misteri e scopre un segreto a lungo nascosto

Tales From the Loop prima stagione Amazon Prime Video

racconta le storie di una cittadina e di tutti coloro che vivono sotto il "Loop" una macchina costruita per esplorare i misteri dell'universo rendendo possibili cose che fino a quel momento erano concepibili solo per la fantascienza.

Apple Tv+ (primi tre episodi) Ispirato alla storia di Hilde e Matthew Lysiak racconta la storia di una bambina che torna nella città natale del padre, inizia a indagare su alcuni misteri e scopre un segreto a lungo nascosto prima stagione Amazon Prime Video racconta le storie di una cittadina e di tutti coloro che vivono sotto il "Loop" una macchina costruita per esplorare i misteri dell'universo rendendo possibili cose che fino a quel momento erano concepibili solo per la fantascienza.

Coffee & Kareem Film Netflix

Un poliziotto incompetente di Detroit deve collaborare con lo sboccato figlio della fidanzata arrivando a svelare un complotto criminale

Un poliziotto incompetente di Detroit deve collaborare con lo sboccato figlio della fidanzata arrivando a svelare un complotto criminale

Spirit: avventure in Libertà: L'accademia equestre prima parte animazione Netflix



La famiglia di Elefanti documentario Disney+

con voce di Elisa e in originale di Meghan Markle

documentario Disney+ con voce di Elisa e in originale di Meghan Markle

Echo il Delfino documentario Disney+

con la voce di Cristiana Capotondi

documentario Disney+ con la voce di Cristiana Capotondi

Dinotrux Supercharged serie animata Netlfix



Point Break - Punto di Rottura catalogo Infinity



Il testimone invisibile catalogo Infinity



In Darkness - Nell'oscurità catalogo Infinity



Arrow 8 Infinity ep. settimanali

stagione conclusiva



N.B.: questa guida non è esaustiva del panorama presente in streaming, vi invitiamo sempre a consultare i cataloghi dei rispettivi operatori; il live streaming della tv è ormai diffuso tra tutti i canali su RaiPlay, MediasetPlay, DPlay, Paramountnetwork.it, gli show hanno sempre una sezione dedicata per rivedere le puntate on demand e trovare delle clip dei diversi momenti, gli episodi delle serie tv sono disponibili per 7 giorni su RaiPlay, per 28 giorni su Infinity/NowTv per le nuove serie di Premium e Sky; un catalogo di serie tv e film è presente su RaiPlay e MediasetPlay gratuitamente; Infinity, Amazon Prime, Netflix, TIMVision, NowTv, AppleTv+, StarzPlay sono piattaforme che prevedono un abbonamento.