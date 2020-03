Report, quando il racconto del coronavirus non è ansiogeno

Di Marcello Filograsso martedì 31 marzo 2020

Lo storico programma di Rai3 ha dimostrato ancora una volta come il genere dell'inchiesta sia il più indicato nel trattare temi così delicati come l'epidemia in corso

Sigfrido Ranucci non si aspettava di dover tornare in onda con una puntata di Report dedicata interamente all'epidemia di coronavirus, ma al di là dell'imprevisto il suo programma di inchieste ancora una volta ha dimostrato una qualità non comune nell'attuale palinsesto televisivo.

Per questa puntata Ranucci non ha risparmiato gli inviati, con alcuni che si sono recati sul posto e altri che hanno interpellato i loro interlocutori in modalità smartworking. Ogni servizio si è rivelato ancora una volta ben curato, con il risultato di trasmettere indignazione per alcune cose preoccupanti che stanno emergendo nella gestione dell'epidemia.

Tutti sappiamo ormai che gli operatori sanitari sono a rischio, ma Report stasera ha avuto il merito di dare voce a una categoria attualmente messa in ombra, quella dei Vigili del Fuoco, costretta a operare non sempre in situazioni di assoluta protezione, menzionando alcuni casi di pompieri positivi al virus trattati in maniera discutibile.

Davvero struggente il racconto di quanto successo a Wuhan, area cinese all'interno della quale ha avuto inizio l'epidemia.



