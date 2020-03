Report, anticipazioni puntata 30 marzo 2020

Di Marcello Filograsso lunedì 30 marzo 2020

Il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci torna su Rai3 occupandosi dell'epidemia di Covid-19, iniziando da dove il peggio sembra passato, ovvero Wuhan

In piena emergenza da coronavirus fortunatamente non tutta la televisione si mette in quarantena: è questo il caso di Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci che stasera alle 21.20 con la prima puntata del nuovo ciclo parlerà interamente dell'epidemia di Covid-19.

La trasmissione prenderà le mosse da dove tutto è cominciato, ovvero Wuhan, raccontando come la città cinese abbia affrontato un'emergenza che sta cercando di mettersi alle spalle (in Cina attualmente i casi di contagio vengono tutti dall'estero).

Naturalmente ci sarà spazio anche per la narrazione del contagio italiano, con una premessa: l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva chiesto ai Paesi del mondo di mettere a punto un piano di prevenzione contro le epidemie, con la raccomandazione di aggiornarlo costantemente. Stasera scopriremo se l'Italia sotto questo punto di vista si sarà comportata bene o meno.

Non mancherà uno sguardo alle regioni del Sud per quanto riguarda la gestione dell'epidemia, oltre a vedere coloro i quali sono in prima linea nella lotta al coronavirus: medici, operatori sanitari ma anche un corpo dello Stato attualmente in difficoltà, ovvero i Vigili del Fuoco.

L'appuntamento è a stasera alle 21.20 su Rai3.