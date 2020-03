Restare a casa con Montalbano in replica su Rai 1: puntate in onda fino a maggio

Di Giorgia Iovane lunedì 30 marzo 2020

Il commissario Montalbano torna in replica su Rai 1 con 8 film tv: un classico della Primvaera Rai che questa volta ha un sapore diverso.

Ogni volta che ci sono nuove puntate de Il Commissario Montalbano, Rai 1 le fa seguire da repliche della sua ormai ventennale storia. Le due puntate inedite del 2020 (Salvo amato, Livia mia e La rete di protezione) sono andate in onda a metà marzo, mentre iniziava la 'quarantena' dell'intero Paese per rallentare la corsa del Coronavirus. A seguire, Rai 1 ha trasmesso un'altra prima tv camilleriana per il ciclo C'era una volta Vigàta, La concessione del telefono) per poi dare il via a un ciclo di repliche che, se confermate e se non avranno slittamenti, spostamenti e cancellazioni, dureranno fino al 18 maggio.

In programma questa sera, lunedì 30 marzo, L'altro capo del filo, film tv del 2019, uno dei meno replicati anche perché i film tv de Il commissario Montalbano sono una delle poche cose che non si trovano sul ricchissimo catalogo di RaiPlay. Una scelta aziendale precisa, che vede nel titolo una 'rendita' importante in termini di ascolti tv e di diritti: non è un caso che dal 17 marzo 2020 i dvd dell'intera collection di Montalbano sono in vendita in edicola. Le puntate andate in onda, invece, sono disponibili on demand solo per pochi giorni dopo la trasmissione tv.

Di seguito l'elenco dei prossimi film tv de Il Commissario Montalbano in replica:

6 aprile - Un diario del '43 (2019)

13 aprile - Gatto e cardellino (2002)

20 aprile - Il gioco delle tre carte (2006)

27 aprile - Le ali della sfinge (2008)

4 maggio - Il campo del vasaio (2011)

11 maggio - Una lama di luce (2013)

18 maggio - Come voleva la prassi (2017)