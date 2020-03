Fuorionda di Mattarella, parla Giovanni Grasso: "È stato un errore. Il Presidente ci ha riso su"

Di Giorgia Iovane domenica 29 marzo 2020

Il fuorionda del Presidente ha divertito gli italiani, ma soprattutto ha rinforzato l'immagine di "Mattarella uno di noi": il consigliere per la Comunicazione del Quirinale spiega cosa è successo.





"Giovanni, non vado dal barbiere neanche io..."

Questa semplice frase del Presidente Sergio Mattarella, detta con un accenno di sorriso, la mano sui capelli a cercare di dominare un ciuffo troppo lungo, le scuse per l'interruzione hanno fatto il giro del web venerdì 27 marzo quando per errore è stato pubblicato sul profilo del Quirinale e inviato ai media un video sbagliato. Invece del videomessaggio registrato dal Presidente per incoraggiare gli italiani e far presente agli alleati europei la necessità di far presto per evitare un disastro economico, oltre alla strage pandemica, è stato diffuso un video non editato, o meglio gli errori di registrazione, quelli che nella serialità si chiamerebbero bloopers.

Nonostante sia stato online pochi secondi, il video si è propagato con una forza incredibile e ha portato con sé un'ondata di simpatia per l'umanità del Presidente, per la sua signorilità e per quella semplicità che lo ha fatto sentire vicino alla Nazione. Quella frase sul barbiere è stata forse quella più capace di legare gli italiani alle istituzioni, più delle conferenze stampa notturne e delle dirette Facebook, degli #hashtag e degli slogan. Nessun onda di rimprovero neanche verso l'ufficio comunicazione del Quirinale: chi ha imparato a conoscere il Consigliere per la Comuniczione in questi anni di crisi di Governo, di Consultazioni, di discorsi e di cronache giornalistiche ne conosce lo stile (e da fedele telespettatore di Propaganda Live sa anche quanto ci sia di suo nella celebre 'vertenza della porta' della Sala Stampa e nella lettera inviata a Zoro). Parliamo di Giovanni Grasso, quel 'Giovanni' cui il Presidente si rivolge dietro le quinte e che ha rilasciato un'intervista ad Avvenire per raccontare cosa è successo venerdì. Nessuna strategia, nessuna 'operazione simpatia' (per la quale altri pagherebbero col sangue) ma "un errore banale, di quelli che capitano a tutti quando si traffica con gli allegati della posta elettronica" che fa fatto sì che venisse spedito il materiale grezzo e non quello editato.

Anche registrare un videomessaggio, del resto, in questo periodo è un'operazione complicata e realizzata "in condizioni di emergenza, con personale ridotto all’osso. E in una condizione emotiva particolare da parte di tutti" spiega Grasso, che racconta come Mattarella parli essenzialmente su "un testo di massima che gli fa da guida. E su quello aggiunge, toglie, ricama a braccio nel momento della registrazione. Un canovaccio essenziale quando il minutaggio è rigido, come quando si manda un video ai tg".

La reazione al video da parte della gente è stata affettuosa e calorosa.



"All’inizio ha sorpreso anche me. Poi ci ho riflettuto: in questo periodo così difficile, forse i cittadini hanno un particolare bisogno di autenticità, di dare ai leader politici e istituzionali una dimensione in più, quella dell’umanità. «Mattarella uno di noi», è stato lo slogan più gettonato. E che, forse, spiega tutto".

Nessuna conseguenza, ovviamente, per l'errore ("Sbagliare è umano. Non mi interessa trovare chi è stato, ma capire perché è successo in modo che non accada più" dice Grasso) e il Presidente l'ha presa "sportivamente, ridendoci su".

I tempi sono difficili anche al Quirinale: oltre alle responsabilità del momento, c'è anche l'isolamento dalla famiglia:



"I familiari li sente, ma non li può incontrare. Figli e nipoti restano a casa. Le regole valgono per tutti"

dice Grasso. Ed è questo vissuto comune che avvicina, più dei proclami e degli slogan.