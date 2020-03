Analisi Auditel della serata di sabato 28 marzo 2020

Di Hit domenica 29 marzo 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 34% di share trainato dalla Straordinaria dell'allocuzione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Palazzo Chigi, in calo poi nel resto dell'edizione. Segue la curva arancione del Tg5 che scorre poco sopra la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 9%.

L'access time vede la curva di Soliti ignoti al comando fra il 20 ed il ed il 25% di share, seguita dalla linea di Canale 5 con Striscia la notizia subito sotto il 20% di share. Risibili gli ascolti degli access informativi Otto e mezzo e Stasera Italia week end confinati nei pressi della linea del 5% di share.

Prime time con le curve del Meglio di Viva Raiplay e di Ciao Darwin affiancate poco sopra la soglia del 15% di share. In seguito la curva della replica del varietà condotto da Paolo Bonolis prende decisamente il comando andando a toccare prima il 20% e poi in seconda serata il 24% di share. La curva del varietà condotto da Fiorello invece in lieve calo si appoggia sulla linea del 15% di share, seguita dalla curva di Italia1 che diffondeva il film a cartoni animati Vita da animali.

Seconda serata come detto con la curva di Ciao Darwin nettamente al comando, seguita dapprima dalla curva di Rai1 con le Teche dedicate a Loretta Goggi e poi da quella di Rai2.

