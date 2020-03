"Se esci ti spoilero Netflix", la campagna di due creativi thailandesi ad Amburgo

Di Marcello Filograsso domenica 29 marzo 2020

Due studenti hanno pensato di ideare una campagna digitale per invitare la gente a rimanere a casa nel periodo di quarantena, minacciando di spoilerare i finali delle serie tv della piattaforma streaming (che ha preso però le distanze)

Si chiamano Seine Kongruangkit e Matithorn Prachuabmoh Chaimoungkalo (per tutti Brave), sono due studenti thailandesi e hanno ideato una campagna di sensibilizzazione per invitare la gente di Amburgo, città nella quale frequentano Miami ad School, a rimanere a casa per rispettare la quarantena per coronavirus, pena la possibilità di vedere per le strade gli spoiler delle serie tv Netflix.

In realtà i due creativi hanno ideato una campagna digitale, quindi Amburgo non è realmente tappezzata di manifesti. Così come Seine e Brave non si trovano ora in Germania, ma in autoisolamento a Bangkok. Contattati da Repubblica, hanno spiegato:



"I casi qui in Tailandia erano molto più bassi che in Germania e abbiamo deciso di tornare per un po' e ci siamo messi in autoisolamento. Appena atterrati Brave mi ha proposto di lavorare insieme a una campagna di sensibilizzazione sul covid perché aveva avuto l'impressione che non ci fosse molta consapevolezza. Così ognuno da casa sua, ma per noi è normale spesso collaboriamo con studenti di Madrid o americani, abbiamo messo insieme questa campagna".

Il duo ha rivelato anche di aver proposto la campagna di sensibilizzazione a Netflix Singapore, ma la piattaforma ha l'ha rifiutata in quanto contraria alla sua filosofia. Tuttavia il progetto sta facendo il giro del mondo e tutti, professori compresi, si stanno complimentando con i ragazzi.

Foto: account Instagram Seine Kongruangkit