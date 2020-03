Analisi Auditel del pomeriggio di venerdì 27 marzo 2020

Di Hit sabato 28 marzo 2020

L'andamento degli ascolti del pomeriggio di ieri

Parte la nostra analisi delle curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 24% di share, seguita dalla curva arancione di Canale 5 con Beautiful al 14% di share. La curva di Rete 1 scorre dapprima sulla linea del 10% di share, per poi salire fin verso il 15% con Vita in diretta ed il Paradiso delle signore.

La curva di Canale 5 scorre con telenovelas e film per la tv fra il 10 ed il 15% di share, seguita dalla curva di La7 al 5% Abbiamo poi la curva di Rai1 che vola oltre il 35% di share con la diretta da Città del Vaticano per la Benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre, con la linea di Canale 5 che segue fra il 10 ed il 15% di share con Pomeriggio 5. La diretta della Preghiera e la benedizione di Papa Francesco su Rai1 ottiene il picco in valori assoluti alle ore 18:57 con 10.205.860 telespettatori ed il 36% di share.

In seguito restano al comando al 20% le curve di Rai1 con le repliche dell'Eredità e di Rai3 con Tg3 e Tg Regionali.