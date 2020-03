Lessico Civile: il nuovo ciclo di lezioni di Massimo Recalcati, dal 30 marzo 2020 su Rai 3

Di Fabio Morasca sabato 28 marzo 2020

Il nuovo programma di Massimo Recalcati, dopo Lessico Famigliare e Lessico Amoroso.

Dopo Lessico Famigliare, quattro puntate andate in onda nel 2018 aventi come tematica principale la famiglia, e dopo Lessico Amoroso, altre sette puntate condotte dallo psicoanalista Massimo Recalcati, andate in onda nel 2019, che hanno avuto come tema principale l'amore, a partire da lunedì 30 marzo 2020, dalle ore 23.15, sempre su Rai 3, andrà in onda il terzo ciclo delle lezioni di Lessico..., intitolato Lessico Civile.

I temi che verranno affrontati a Lessico Civile sono più che mai attuali: il confine, l’odio, l’ignoranza, il fanatismo, la libertà. Anche in questo nuovo ciclo di appuntamenti, Massimo Recalcati sviscererà l'argomento principale della puntata attraverso il linguaggio psicoanalitico e anche con il contributo di filmati, citazioni cinematografiche, analisi di intellettuali, repertori storici e recitazione di brani letterari, rispondendo, come di consueto, anche alle domande che gli verranno poste.

Rispetto ai primi due cicli di puntate, in Lessico Civile, sarà centrale la psiche collettiva anzichè quella individuale, con Recalcati che proporrà una sua lettura di quella che Freud definiva "psicopatologia delle masse".

L'obiettivo di Lessico Civile sarà quello di riflettere sui fenomeni collettivi contemporanei che incidono molto sulla nostra vita quotidiana.

L'argomento della prima puntata sarà "Il Confine", nella fattispecie la "pulsione securitaria" che, in molti periodi della storia, ha contribuito a dare via a regimi totalitari e che abita tuttora la psiche umana. Come recita il comunicato ufficiale, "il riconoscimento della paura verso il diverso, lo straniero, il riconoscimento delle nostre pulsioni inconsce è il primo passo per rendere il confine permeabile e sviluppare l'accoglienza e l’ospitalità".

Come già anticipato, tema attualissimo.

La prima puntata di Lessico Civile vedrà anche un intervento di Erri De Luca.

Già in Lessico Famigliare e in Lessico Amoroso, Massimo Recalcati ha dimostrato di poter raggiungere, con le sue lezioni, un pubblico più trasversale di quanto si possa pensare, nonostante i temi e la confezione possano, all'apparenza, "spaventare" un certo tipo di telespettatori.