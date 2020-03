Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco in tv, ascolti: 8,6 mln solo su Rai 1

Di Giorgia Iovane sabato 28 marzo 2020

Milioni di telespettatori in Italia hanno seguito in diretta uno dei momenti storici di questo decennio.

Non stupiscono gli ascolti della benedizione straordinaria Urbi et Orbi di Papa Francesco dal Sagrato di una Piazza San Pietro deserta in onda ieri, venerdì 27 marzo 2020. Un momento storico, di grande impatto visivo e di straordinaria forza simbolica, rimbazato in tutto il mondo.

A trasmetterlo in diretta in Italia ci hanno pensato Rai 1 con uno speciale Rai Vaticano in diretta dalle 18.50 alle 19, La7 con uno Speciale TgLa7 di Mentana - iniziato col bollettino della Protezione Civile anticipato proprio per la diretta dal Vaticano - e Canale 5 con un segmento speciale di Pomeriggio Cinque che ha tenuto la linea fino alle 20. Ovviamente in collegamento c'era anche Tv2000, così come il live era disponibile in streaming su tutte le piattaforme di Vatican News.

Nel dettaglio, tra le 17.50/18.00 alle 19.00:

lo speciale Tg1 ha ottenuto 8.625.000, share 32,7%;

lo speciale Pomeriggio Cinque, che ha seguito live la benedizione, 3.575.000, 12,59%;

lo Speciale TgLa7, partito con il bollettino della Protezione Civile, 376.000, 1,48%.

Manca ancora il dato di Tv2000, che un paio di settimane fa fece registrare ascolti record con il Rosario di Papa Francesco in diretta tv.

(In aggiornamento)