Amici 19, Gemma di Uomini e Donne a sorpresa nel daytime di Canale 5 (Video)

Gli appassionati di Uomini e Donne sono rimasti improvvisamente orfani del loro programma preferito, precisamente, dallo scorso 16 marzo quando il dating show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, previsto almeno fino al 20 marzo con puntate inedite, è saltato all'ultimo momento, dando il via, quindi, alla programmazione sostitutiva.

Oggi, però, i fan di Uomini e Donne, soprattutto quelli del Trono Over, si sono presi una piccola soddisfazione perché Gemma Galgani, la protagonista indiscussa della versione di Uomini e Donne riservata ai più grandicelli, è apparsa durante il daytime di Amici 19, nella finestra pomeridiana andata in onda su Canale 5.

Gemma Galgani ha realizzato un video-messaggio di incoraggiamento agli allievi di Amici, in vista della semifinale che andrà in onda questa sera, in prima serata, su Canale 5:

Ciao ragazzi, per chi non mi conoscesse, io sono Gemma di Uomini e Donne, a volte vostra vicina di casa durante un certo periodo dell'anno... Sono qui per una parola di incoraggiamento. Magari vi state chiedendo, perché proprio io... Io ho dedicato tutta la mia vita al teatro. Sono stata a contatto con artisti, cantanti e ballerini. Il mondo dello spettacolo è il mondo che ciascuno di voi va ad affrontare e vi permetterà di coronare il vostro sogno. Vi ho seguiti con tanta simpatia e ammirazione. In certi momenti, mi avete anche fatta molta tenerezza, nei momenti di fragilità, e avrei voluto essere lì, come una mamma, per abbracciarvi e trasmettervi affetto. E' un momento particolare, vi dovete esibire senza pubblico, ma non preoccupatevi. Avete una vita davanti a voi, avrete tanta gente che vi applaudirà in futuro. Gli applausi dei vostri fan sono pronti ad aspettarvi. Siete bravissimi, cercate di superare i vostri momenti di debolezza, vi renderanno più sicuri. Vi amo uno ad uno. Trasmettete tante emozioni, non vorrei essere al posto della giuria. Sono felice di farvi arrivare questo mio messaggio. Fatevi apprezzare anche per i vostri valori e non perdetevi in critiche non costruttive.