Pomeriggio Cinque andrà in onda fino alle ore 20

Di Fabio Morasca venerdì 27 marzo 2020

La puntata odierna di Pomeriggio Cinque andrà avanti fino al Tg5.

La puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, andrà in onda fino alle ore 20, coprendo anche lo slot riservato alla replica di Avanti un Altro, il quiz-show condotto da Paolo Bonolis.

Barbara D'Urso ha annunciato la novità odierna durante il promo di Pomeriggio Cinque, andato in onda, come di consueto, durante Il Segreto:

Oggi saremo con voi fino a prima del Tg5. E' un grande onore rimanere con voi, nelle vostre case, per tanto tempo, e lo faremo insieme.

Tre eventi scandiranno il pomeriggio di oggi.

Alle ore 17:30, infatti, anticipata di mezz'ora, ci sarà la consueta conferenza stampa della Protezione Civile, durante la quale verranno forniti i quotidiani aggiornamenti riguardanti la pandemia di COVID-19 in corso nel nostro paese.

Alle ore 18, invece, ci sarà la preghiera in mondovisione di Papa Francesco, direttamente da Piazza San Pietro, priva della presenza dei fedeli per ovvi motivi, sul sagrato della Basilica, al termine della quale ci sarà la benedizione "urbi et orbi".

Alle ore 19, infine, è previsto un intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sempre riguardante l'emergenza sanitaria in atto in Italia.

Pomeriggio Cinque si occuperà soprattutto della straordinaria benedizione "urbi et orbi" e dell'indulgenza plenaria del Pontefice alle quali seguirà un dibattito in studio.

Durante la puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, inoltre, interverrà anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.