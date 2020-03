Will & Grace, su Premium Stories l'ultima (per la seconda volta) stagione

Di Paolino sabato 28 marzo 2020

Su Premium Stories ed Infinity arriva l'undicesima ed ultima stagione di Will & Grace, che si conclude dopo tre anni dal revival e che quindi propone un secondo finale di serie

Il fine settimana si tinge delle risate del quartetto più famoso della New York LGBTQ, anche se un velo di nostalgia rimane: l'undicesima stagione di Will & Grace, in onda da questa sera, sabato 28 marzo 2020, alle 21:15, su Premium Stories ed Infinity, è infatti l'ultima.

A tre anni dal revival che ha riportato in tv Will (Eric McCormack), Grace (Debra Messing), Jack (Sean Hayes) e Karen (Megan Mullally), è arrivato il momento di dire ancora una volta addio -la prima volta risale al 2006- ai quattro personaggi le cui vicissitudini hanno permesso al piccolo schermo di avvicinarsi alla comunità gay introducendo il primo protagonista omosessuale della tv americana e raggiungendo un vastissimo pubblico generalista con tematiche ai tempi inedite per il racconto televisivo seriale.

Un futuro pieno di novità

I creatori dello show, Max Mutchnick e David Kohan, hanno annunciato che l'undicesima stagione sarebbe stata l'ultima a luglio 2019: hanno avuto, insomma, tutto il tempo necessario per costruire un finale di serie che spazzasse via quello del 2006 e che fece storcere il naso a molti.

I due hanno quindi pensato di introdurre, pian piano, una serie di novità e decisioni che riguarderanno tutti e quattro i protagonisti ma in primis, ovviamente, Will e Grace. Il primo, ad inizio stagione, sta vivendo una relazione a distanza con McCoy (Matt Bomer), che ha accettato di andare a lavorare a Londra. Grace, invece, è appena rientrata da un viaggio in Europa deciso all'ultimo minuto, convinta di poter cambiare la propria vita.

Per entrambi, in effetti, un cambiamento arriverà, e li vedrà nuovamente l'uno a fianco dell'altra, pronti a sostenersi, a battibeccare ma soprattutto a volersi bene. Dal canto suo, Jack si trova nell'inedita situazione di marito di Esteban (Brian Jordan Alvarez), mentre Karen prende una decisione che la vedrà buttarsi, sempre a modo suo, in un mondo a lei totalmente sconosciuto.

Una serie di situazioni, insomma, che li vedranno dirigersi verso un finale da cui usciranno un po' differenti rispetto a come li abbiamo trovati ad inizio stagione e che servirà a lanciarli verso un futuro che si spera possa commuovere e far sorridere il pubblico.

Anche quest'ultima stagione potrà avvalersi di alcune importanti guest-star: tra queste, Patton Oswalt (è Danley, il cognato di Karen), Demi Lovato (Jenny), Joel McHale (Phil), Ryan Phillippe (nei panni di se stesso) e Minnie Driver (Lorraine).

Will & Grace 11, streaming

E' possibile vedere Will & Grace 11 su Sky Go e su Infinity, e sulle app disponibili per smart tv, tablet e smartphone.