Una Coppia in Affari, Tarek e Christina divorziati: con chi stanno oggi?

Di Claudia Cabrini venerdì 27 marzo 2020

Il fortunato programma Una Coppia in Affari, in replica su HGTV proprio in questi giorni, è proseguito anche dopo il divorzio tra i due protagonisti, come se nulla fosse.

Chi si ricorda di Tarek e della (ex) moglie Christina, protagonisti della fortunata serie tv Flip or Flop, meglio conosciuta in Italia come Una Coppia in Affari? Ebbene, forse pochi tra voi sapranno che il programma andato precedentemente in onda sul canale 31 del digitale terrestre e ora in replica su Home & Garden Tv racconti in realtà di una coppia di marito e moglie in affari ormai... Divorziata.

Ma partiamo dal principio. Una Coppia in Affari per ben 7 stagioni consecutive ha raccontato la quotidianità di una coppia, quella formata da Tarek e Christina, dall'attitudine certamente... Particolare. I due infatti si occupavano di immobili all'asta. Acquistavano a prezzi molto economici vecchie case da ristrutturare, riuscendo a risanarle e a rivenderle talvolta anche al quadruplo del loro prezzo iniziale. Un lavoro, il loro, che ha certo appassionato il pubblico da casa - capace di seguirli per oltre 6 anni consecutivi - ma che ha anche lasciato ai diretti interessati un alto livello di stress da gestire, cosa sicuramente non facile per due volti televisivi nonché marito e moglie nella vita privata e genitori di due bebè.

Certo è che uno dei motivi per i quali questi programmi riescano a riscontrare così tanto successo sia proprio che gli spettatori si immedesimino anche nelle vite dei diretti protagonisti degli show, seguendo quindi i factual non solo per la loro parte creativa ma anche per la parte di reality, ossia di realtà, che li caratterizza a pieno. Cosa succede però quando questa quotidianità, questa realtà, viene a mancare? È proprio questo ciò che è accaduto a Tarek e Christina, che nel 2016 hanno improvvisamente deciso di divorziare dopo ben 7 anni di matrimonio senza tuttavia volerlo immediatamente raccontare in tv.

Come raccontato al magazine People, Christina - da poco diventata mamma - sarebbe stata obbligata dal marito Tarek a tornare sul set dopo soltanto 4 settimane dal parto:



"Era troppo presto per me. Ero sotto stress e il mio rapporto con Tarek ne ha notevolmente risentito".

Uno dei principali motivi per i quali il matrimonio tra Tarek e Christina si sarebbe quindi incrinato sarebbe proprio stato lo stress dovuto al lavoro, ad un certo punto andato particolarmente a infierire sulla loro privacy e sul loro amore:

"Lo stress è culminato in un impressionante confronto nel maggio del 2016, quando Tarek era appena tornato a casa da Orange Country, in California. Lì abbiamo avuto una sfortunata incomprensione finita in un litigio molto forte, tanto da far arrivare la Polizia a casa nostra per sedare gli animi. Le Forze dell'Ordine sono state chiamate dai nostri vicini, preoccupati per le grida che stavano sentendo".

Nonostante sia Tarek che Christina abbiano più volte dichiarato che in quell'occasione non ci sia stata violenza, sarebbe stato proprio quello il momento nel quale entrambi avrebbero però compreso che così non sarebbe potuta continuare. Ma "the show must go on" e per questo il programma è continuato come se nulla fosse. L'ottava stagione di Una Coppia in Affari è stata la prima da separati per i due protagonisti del docu-reality, ed è stata anche l'occasione per entrambi di raccontare ancora una volta agli spettatori da casa della loro vita privata - e di come si siano separati pacificamente dopo tanti anni di amore:



"Ad oggi siamo ancora in grado di lavorare insieme perché da marito e moglie siamo passati ad essere migliori amici [...] Ci vogliamo molto bene e amiamo ciò che facciamo" ha spiegato Tarek in un video promozionale dell'ottava stagione del programma.

Ad oggi, a ben 4 anni dal divorzio, Christina ha ritrovato l'amore. Da due anni a questa parte è felicemente sposata con Ant Anstead. I due, da dicembre 2018, si sono trasferiti a Newport Beach, in California. Dopo essersi sposati, hanno rivelato di esser stati segretamente amanti per oltre un anno, ma di aver voluto tener tutto nascosto per non complicare le cose. Nonostante la separazione tra Tarek e Christina sia infatti iniziata nel 2016, si è conclusa soltanto nel gennaio del 2018 - pochi mesi prima che Christina si risposasse con l'attuale marito Ant.

L'ex marito di Christina, Tarek, si è invece fidanzato con una collega molto più giovane di lui, Heather Young. Poche settimane fa, al magazine People, Tarek avrebbe anche rivelato che la sua collaborazione lavorativa con l'ex moglie Christina sia completamente terminata. Tarek starebbe ora lavorando ad un nuovo programma tutto suo per Home & Garden Tv, all'interno del quale dovrebbe apparire anche la sua nuova fidanzata Heather.