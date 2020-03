Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 27 marzo 2020

Di Giorgia Iovane venerdì 27 marzo 2020

Guida tv di venerdì 27 marzo 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 uno Speciale Tg1 - Resistere. In seconda serata Speciale Frontiere - Diario di una Pandemia. Ma veniamo al prime time.



Il perdurare della crisi sanitaria, lo spettro della paralisi economica, le ripercussioni sulle fasce più deboli della nostra popolazione e sul nostro sistema politico, l’impatto sui rapporti con l’Unione Europea: questi alcuni degli argomenti dello speciale condotto da Emma D'Aquino. Ospiti il Ministro della Salute Roberto Speranza, il professor Massimo Andreoni, virologo del Policlinico Tor Vergata, e direttore scientifico della società italiana di malattie infettive e il dottor Paolo D’Ancona.

Su Rai 2 torna al venerdì The Good Doctor. Alle 23.15 due puntate di The Resident. Ma vediamo la prima serata.



Un cuore spezzato (S03E11) - Un inaspettato triangolo amoroso vedrà protagonista il nostro Shaun. Il giovane medico, infatti, trascorre la notte abbracciato a Lea e non sa che fare.

Mutazioni (S03E12) - Shaun, Morgan, Andrews e Lim si occupano di James, un paziente affetto da una particolare mutazione genetica. Se la terapia non sarà effecace, James rischia di affogare nelle sue stesse secrezioni.

Su Rai 3 il film After the Sunset (Ita, 2014) di Brett Ratner con Pierce Brosnan, Woody Harrelson, Salma Hayek. Alle 23.10 la sitcom I Topi, di Antonio Albanese. Ma veniamo al prime time.



Dopo aver rubato uno dei diamanti di Napoleone, Max e Lola, coppia di ladri professionisti, si trasferiscono ai Caraibi per godersi il frutto delle loro malefatte. Ma Stan Lloyd, agente dell'FBI sulle loro tracce da vari anni, è convinto che i due abbiano architettato un piano per impossessarsi di un altro diamante di Napoleone.

Su Canale 5 quinta puntata del Serale di Amici (con inizio alle 22.10?).



Sono in cinque i concorrenti rimasti in gara. La sfida di danza si fa sempre più agguerrita con Javier e Nicolai pronti a portarsi a casa il premio di categoria. Nel canto una semifinale in rosa con in lizza Nyv, Gaia e Giulia. Chi conquisterà la maglia della finale?

Su Italia 1 il film Terminator Genisys (USA, 2015) di Alan Taylor Arnold Schwarzenegger, J.K. Simmons. Alle 23.10 il film Universal Soldier: Regeneration (USA, 2009) di John Hyams con Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme. Ma veniamo al prime time.



2029. La guerra infuria e Kyle Reese viene mandato indietro nel tempo, nel 1984, dal leader della resistenza umana contro le macchine John Connor, per proteggere sua madre, Sara Connor, e garantire la propria esistenza, a seguito di una minaccia di Skynet. Kyle Reese si ritrova dinanzi a un passato inatteso.

Su Rete 4 torna Quarto Grado.



Nuovo appuntamento con la cronaca nera raccontata da Quarto Grado.

Su La7 una nuova puntata di Propaganda Live.





Ospite in studio Zerocalcare, interventi di Valerio Mastandrea e dell’atleta olimpico Ivan Zaytsev. Presenti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, mentre Fabio Celenza proporrà inedite parodie e Andrea Pennacchi un suo nuovo monologo.Non mancheranno la satira di Makkox e la Social Top Ten.



Su Tv8 il best of Italia's Got Talent 2020. Ma veniamo al prime time.



Il meglio della stagione di IGT appena conclusa.

Su Nove una puntata in replica di Fratelli di Crozza.



Una puntata in replica dello show di Maurizio Crozza.

Su Real Time nona puntata di Cake Star - Pasticcerie in sfida. Alle 22.30 nona puntata di The Real Housewives di Napoli. Ma veniamo al prime time.



Prosegue il viaggio di Katia e Damiano alla ricerca delle migliori pasticcerie d'Italia. In questa tappa si va a Vicenza: in sfida Giorgio Bolzani, Il Chicco di Grano e Garibaldi.

Su Rai 5 nuova puntata di Art Night. Alle 23.15 L'opera italiana, con Elio. Ma veniamo al prime time.





L'ultimo grande artista del Barocco, raccontato nei luoghi della sua vita e dove sono conservate le sue opere: Tiepolo. Il documentario di Tomaso Montanari in onda a 250 anni esatti dalla morte dell'artista.



Su La 5 alle 21.20 il film Le regole del caos (USA, 2005) di e con Alan Rickman.



1682: Sabine De Barra è una talentuosa paesaggista francese di umili origini che un giorno viene chiamata alla corte di Luigi XIV. Nonostante l'artista André Le Notre al primo incontro appaia mal disposto nei suoi confronti e verso la sua lungimirante visione artistica, alla fine sceglie proprio lei per realizzare uno dei giardini principali del nuovo Palazzo di Versailles.