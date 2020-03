Storie Maledette, Franca Leosini conferma quattro nuove puntate: "Due puntate saranno dedicate ai mandanti"

Di Fabio Morasca giovedì 26 marzo 2020

Franca Leosini ha confermato la registrazione delle nuove puntate a Un giorno da pecora.

Ottime notizie per quanto riguarda i "leosiners" (neologismo entrato anche nella Treccani), i fan di Franca Leosini, giornalista, ideatrice e conduttrice di Storie Maledette, programma storico di Rai 3.

Intervistata nel corso di una puntata di Un giorno da pecora, programma radiofonico di Rai Radio 1, Franca Leosini, infatti, ha confermato quattro nuove puntate di Storie Maledette. Due sono già state registrate mentre le restanti due sono in fase di preparazione. Ovviamente, anche Storie Maledette ha dovuto fare i conti con le misure restrittive varate dal Governo in merito all'emergenza sanitaria in atto nel nostro paese.

La Leosini, riguardo le nuove puntate, non si è spinta troppo con le anticipazioni. Due di queste quattro nuove puntate, però, saranno dedicate ai mandanti di un omicidio, una figura che la Leosini vorrebbe approfondire ancora di più in futuro:

Abbiamo registrato due puntate e dovrei registrarne altre due, bisognerà vedere quando mi faranno rientrare in un carcere. Non dico nulla perché sono scaramantica però posso dire che sono delle belle puntate e posso darvi questa anticipazione: due di queste puntate sono dedicate ai mandanti di un delitto. Sui mandanti di un delitto ci sarebbe molto da dire: il mandante può essere un vigliacco che si sporca la coscienza ma non le mani e può anche essere la vittima incolpevole di un reato che non ha commesso.

Anche Franca Leosini, ovviamente, sta rispettando la quarantena dovuta alla pandemia di COVID-19 nel nostro paese ma ciò non le impedisce di continuare a lavorare sul suo programma: