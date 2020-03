GF Vip 4, nella casa si litiga per dei biscotti. Signorini: "Con quello che sta accadendo in Italia, è ignobile". Pupo: "E' buonismo, il GF è questo" (Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 25 marzo 2020

Lo scambio di battute avvenuto tra Alfonso Signorini e Pupo durante la diciottesima puntata del GF Vip 4.

Interessante scambio di battute avvenuto questa sera, durante la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 4, tra Alfonso Signorini e il suo unico, ormai, opinionista rimasto nel programma ossia Pupo.

Nel secondo blocco della puntata di questa sera, infatti, l'argomento di conversazione ha riguardato una lite scatenatasi durante la settimana nella quale Fernanda Lessa e Antonella Elia hanno litigato per futili motivi, per la precisione, per un semplice pacchetto di biscotti.

Prima di lanciare il filmato, Signorini ha ammonito i concorrenti del GF Vip, inserendo nel discorso l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo in queste settimane:

Mettersi a litigare per dei biscotti con quello che sta succedendo nel nostro paese è davvero ignobile. Ma anche no...

Pupo ha avuto il coraggio di ribattere a quest'osservazione di Signorini, con un'osservazione che, oggettivamente, non fa una piega:

Io sono d'accordo con te però bisogna anche uscire un po' da questo buonismo. Il GF è anche questo. Le guerre importanti sono nate tutte da piccolezze, da sciocchezze. Un semplice pacchetto di biscotti può generare discussioni come queste, per me ci sta. Assolutamente.

L'osservazione di Pupo è corretta.

Il Grande Fratello è questo, sostanzialmente, è perlopiù composto da discussioni scaturite da piccole cose.

Se è stata presa la decisione di mandare avanti il reality show nonostante lo stato di emergenza nel nostro paese, è legittimo aspettarsi questo tipo di discussioni "frivole" e ogni facile moralismo è semplicemente fuori posto.

Signorini ha controreplicato così a Pupo:

Per te ci sta ok... Però lasciami dire che non è buonismo mettere l'accento su una cifra che, comunque, in questo momento storico, è stonata.

Pupo ha ribadito il suo pensiero con un'altra frase precisa che ha colto il segno:

Alfonso, allora non facciamo il GF! Il GF è anche questo, la gente vuole vedere anche questo. A casa, sai in quanti litigano in questo momento.

Anche Signorini ha arretrato di pochissimo ma è rimasto del proprio pensiero:

Si può litigare ma c'è modo e modo. Scene in cui gente si strattona e si minaccia, onestamente, non è un bel vedere. E' una cosa che genera ansia.

Cliccando sulla foto, è disponibile il video.