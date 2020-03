Donation league: nasce il campionato della solidarietà contro il coronavirus

Di Hit mercoledì 25 marzo 2020

Claudio Cecchetto lancia una singolare raccolta fondi contro il coronavirus

E' partita da poco una originale raccolta fondi contro il coronavirus destinata all'ospedale Sacco di Milano ed in particolare al team di ricercatori guidato dal Dottor Massimo Galli, gruppo che si dedica allo sviluppo di nuovi farmaci e alla ricerca della cura e del vaccino per sconfiggere il COVID-19.

Come funziona la cosa? Molto semplice, ci si collega al sito donationleague.it, quindi si sceglie la propria squadra del cuore, poi l'importo della donazione che si può fare con carta di credito, quindi si inseriscono tutte le informazioni che ti riguardano (lo si può fare anche in maniera anonima) e il gioco è fatto.

Per ogni donazione effettuata un punto per la tua squadra del cuore, quindi puoi vedere la classifica delle squadre e cercare di far vincere la propria squadra del cuore con più donazioni possibili, tutte per "fare goal contro il Coronavirus".

L'iniziativa è stata creata da Claudio Cecchetto e ci sono già anche le adesioni attraverso dei video (che trovate sul sito) di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, fra gli altri segnaliamo Carlo Conti, Daniele Bossari, Max Pezzali, Gigi D'Alessio.