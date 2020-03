Grande Fratello Vip 4, le anticipazioni della puntata del 25 marzo 2020

Di Fabio Morasca mercoledì 25 marzo 2020

Le anticipazioni della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 4.

Grande Fratello Vip 4 è il reality show in onda su Canale 5, ogni mercoledì in prima serata, condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Pupo nel ruolo di opinionista.

Grande Fratello Vip 4: le anticipazioni della diciottesima puntata

Questa sera, mercoledì 25 marzo 2020, andrà in onda la diciottesima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

I concorrenti attualmente presenti nella Casa sono Sossio Aruta (finalista), Andrea Denver, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese, Teresanna Pugliese, Sara Soldati, Fernanda Lessa, Licia Nunez e Antonella Elia.

I concorrenti in nomination, invece, sono Fernanda Lessa, Licia Nunez e Antonella Elia.

Questa sera, ci sarà una doppia eliminazione e verrà anche eletto il secondo finalista.

Adriana Volpe, dopo aver lasciato il GF Vip per motivi familiari, tornerà nella Casa con un videomessaggio in cui parlerà ai suoi ex compagni d’avventura.

Fonte | Ufficio Stampa Grande Fratello Vip