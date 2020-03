Coronavirus, la video-reunion della Melevisione su Instagram contro il COVID-19

Di Ivan Buratti lunedì 23 marzo 2020

Lorenzo Branchetti, il Milo Cotogno del Fantabosco, riunisce tutti gli abitanti del reame incantato per partecipare alla campagna social #andràtuttobene

Quarantena, tempo di reunion e di gare di solidarietà. Dopo lo storico incontro in diretta Instagram fra Antonella Clerici e Anna Moroni, altri volti del piccolo schermo del passato si sono ritrovati sui social per prendere parte alla campagna #andràtuttobene, sostenuta da artisti e sportivi contro la pandemia da Coronavirus. Tra coloro scesi in prima linea per diffondere un messaggio di speranza ed ammonire tutti di rimanere a casa, i protagonisti della Melevisione, contenitore per bambini in onda dal 1999 al 2015, tra gli ultimi baluardi della tv dei ragazzi su Rai 3.

Una reunion di gruppo in piena regola organizzata da Lorenzo Branchetti, il folletto Milo Cotogno, proprietario del Chiosco della Melevisione dal 2004 al 2015, anno di chiusura del programma, nelle ultime edizioni trasmesso da Rai YoYo. "Contro un male così eccezionale, ci vorrebbe una magia di quelle belle", ha scritto l'attore come didascalia al video che raccolto i messaggi di alcuni tra i personaggi che hanno animato per oltre 15 anni i pomeriggi di milioni di bambini italiani.

Chi auspicava il ritorno di Sciupafiabe solo per rivedere tutti insieme gli abitanti del Fantabosco, mai avrebbe sognato che gli idoli della propria infanzia potessero ritrovarsi per un'occasione simile. E non basteranno gli intrugli delle streghe o i cocktail dei folletti bibitieri per sconfiggere il dolore, ma di certo riascoltare voci amiche e lontane potrà scaldare i cuori di molti, cresciuti fra una Scivolizia e un Pioggialatte, in queste giornate così complesse.



Ecco in ordine di apparizione i personaggi che hanno partecipato al video, disponibile sul canale IGTV del profilo Instagram di Lorenzo Branchetti: Fata Lina (Paola Caterina D'Arienzo), Lupo Lucio (Guido Ruffa), Balia Bea (Licia Navarrini), Strega Varana (Zahira Berrezouga), Vermio Malgozzo (Riccardo Forte), Principessa Odessa (Carlotta Iossetti), Gatta Sibilla (Ilaria Fratoni), Gnomo Ronfo (Giancarlo Iudica Cordiglia), Orchidea (Barbara Abbondanza), Orco Manno (Diego Casalis), Gnomo Postino (Armando Pizzuti), Tonio Cartonio (Danilo Bertazzi), Gnoma Linfa (Olivia Manescalchi), Principessa Belinda (Valentina Principi), Shirin Scintilla (Valentina Bartolo) e Re Quercia (Diego Casale).



"Melevisione, melemoria, io ti do un frutto, tu dimmi la storia..."