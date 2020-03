Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 24 marzo 2020

Di Giorgia Iovane martedì 24 marzo 2020

Guida tv di martedì 24 marzo 2020: cosa vedere in tv stasera?

Su Rai 1 il film tv Permette? Alberto Sordi con Edoardo Pesce. Alle 23.40 torna Porta a Porta dopo una breve sospensione precauzionale. Ma veniamo al prime time.



Il film ripercorre vent'anni - dal 1937 al 1957 - dedicati a una continua crescita professionale: Sordi si fa conoscere come doppiatore di Oliver Hardy, alla Radio e nel Varietà, conquistando il pubblico con i suoi primi personaggi meravigliosi. In quel periodo nasce tra l'altro l'amicizia con Fellini che lo avrebbe portato al successo come attore. Diretto da Luca Manfredi, con un eccezionale Edoardo Pesce nel ruolo del giovane Alberto, il film vede nel cast Pia Lanciotti nel ruolo di Andreina Pagnani, Alberto Paradossi nel ruolo di Federico Fellini, Martina Galletta nel ruolo di Giulietta Masina, Francesco Foti nel ruolo di Vittorio De Sica, Lillo Petrolo nel ruolo di Aldo Fabrizi.

Su Rai 2 settima puntata di Pechino Express 8 - Le stagioni dell'Oriente. Alle 23.30 Patriae. Ma vediamo la prima serata.



Sono 384 i chilometri che i viaggiatori dovranno percorrere per arrivare alla meta: si parte dalla Yi Jiang Yuan Scenic Area per arrivare a Wuzhou, una città tagliata in due dal Tropico del Cancro e situata in una zona subtropicale caratterizzata dai monsoni. La sosta intermedia è a Moon Hill. L'obiettivo è arrivare in Corea del Sud.

Su Rai 3 alle 21.20 appuntamento con #Cartabianca. In seconda serata Tg3 LineaNotte. Ma veniamo al prime time.



In prima serata l'attualità politica e la lotta al coronavirus con Bianca Berlinguer e i suoi ospiti.

Su Canale 5 il film Pelè (USA, 2016) di Jeff e Mike Zimbalist con Vincent D'Onofrio, Rodrigo Santoro. Alle 23.40 X-Style. Ma veniamo al prime time.



Il film racconta la storia (romanzata) di Pelé, dalla sua infanzia, nelle favelas di San Paolo, alla consacrazione assoluta, con la vittoria, nel 1958, a soli 17 anni, del suo primo mondiale. È il 1950 e il Brasile intero ha la radio all'orecchio: è una questione di orgoglio nazionale. La sconfitta in casa, per mano dell'Uruguay, nell'ultima partita dei Mondiali di Rio, getta il paese in uno stato di prostrazione collettivo e devastante.

Su Italia 1 il film Harry Potter e il calice di fuoco (USA, 2002) di Mike Newell con Daniel Radcliffe e Emma Watson. A seguire due puntate di Legacies. Ma veniamo al prime time.



Siamo sul finire delle vacanze. Harry e i suoi amici si trovano al Campionato mondiale di Quidditch quando i festeggiamenti vengono interrotti dai fedelissimi di Lord Voldemort. Harry se la vede brutta, ma riesce a scamparla, almeno per ora. I tre amici si ritrovano a Hogwarts, pronti a cominciare un nuovo anno che si preannuncia a dir poco elettrizzante.

Su Rete 4 il film Commando (USA, 1985) di Mark L. Lester con Arnold Schwarzenegger, Alyssa Milano. Alle 23.33 il film Codice Magnum (USA, 1986) di Gavin Hood, John Irvin con Arnold Schwarzenegger, Alan Arkin. Ma vediamo il prime time.



Il colonnello John Matrix, oramai in congedo, vive tranquillamente in una casa sulle montagne, in compagnia della figlia di 10 anni Jenny.

Un giorno, il suo ex superiore, il generale Kirby, lo avverte che è in serio pericolo, perchè una banda di criminali, ha ucciso tutti i suoi ex commilitoni e sicuramente verrà a cercare anche lui. Matrix non vorrebbe tornare a combattere ma si trova costretto, quando la banda, agli ordini di un aspirante dittatore centroamericano, Arius, gli rapisce la figlia.

Su La7 torna DiMartedì.



Giovanni Floris racconta il Coronavirus tra politica, economia e società italiana con ospiti ed esperti.

Su Tv8 il film Amore in linea (USA, 2017) di James Dodson con Larry Miller, Anupam Kher, Jesse Metcalfe.





La bella Priya Sethi lavora in un call center di Bangalore, India. Innamorata della cultura americana, Priya, forte del suo inglese senza accenti, si presenta ai clienti come Jennifer David, dicendo di essere nata a San Francisco.

Su Nove il film Matrimonio a quattro mani (USA, 1996) di Andy Tennant con Steve Guttenberg, Kirstie Alley, Mary-Kate Olsen, Ashley Olsen.



È l'ora delle nozze per Roger Kellaway. Miliardario in procinto di sposare una riccastra. Antipatica e smorfiosa con chiunque. Roger ha una figlia piccola, Alyssa. Somigliante, per non dire identica, ad un'altra bella bambina: Amanda. A questa piccina, però, il destino ha tolto tutto. È un'orfanella e desidererebbe farsi adottare da Diane. Una dolce assistente sociale a cui è legatissima. Queste due vite così diverse, ad un tratto s'incrociano.

Su Real Time dodicesima puntata di Primo Appuntamento. Alle 22.30 12esima puntata della nuova stagione di Il salone delle meraviglie - Federico Fashion Style. Ma veniamo al prime time.



Nuovo appuntamento con Flavio Montrucchio che accoglie singles in cerca dell'amore.

Su Rai 5 il film The Walk (USA, 2015) di Robert Zemeckis con Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley e Charlotte Le Bon. Alle 22.55 il doc Duran Duran - There's Something You Should Know. Ma veniamo al prime time.





Finora sono dodici gli astronauti che hanno camminato sulla Luna, ma solo una persona, Philippe Petit, ha passeggiato sul vuoto immenso in equilibrio su un filo d'acciaio tra le Torri Gemelle del World Trade Center di New York. Questa è la storia dell'impresa compiuta il 7 agosto del 1974, dall'artista francese, funambolo, mimo e giocoliere, della realizzazione del suo sogno, di un'impresa passata alla storia.

Su La 5 il film Guida per la felicità (USA, 2015) di Isabel Coixet con Ben Kingsley, Jake Weber, Michael Mantell.



L'improbabile coppia della commedia è formata da Wendy, una brillante critica letteraria di Manhattan, e Darwan, un mite tassista indiano. Quando lei viene lasciata dal marito decide di riprendere in mano la sua vita e finalmente di imparare a guidare per provvedere da sola ai suoi spostamenti. A darle lezioni di guida sarà proprio Darwan.