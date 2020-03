Fiorello e Paolo Bonolis, la diretta Instagram unisce (a fatica) due modi diversi di fare televisioni

Di Massimo Galanto lunedì 23 marzo 2020

Ottime le intenzioni, discreto il risultato. Si potrebbe riassumere così la diretta Instagram di ieri con Fiorello e Paolo Bonolis. Trasmesso dall'account (privato, così per seguirlo bisogna diventare follower della pagina e i numeri crescono) della Sdl (sdl.tv), la società di casting e produzioni televisive di Sonia Bruganelli, moglie del conduttore, l'improvvisato show a due voci - un vero e proprio evento nella social tv ai tempi del coronavirus - ha avuto il merito di intrattenere migliaia (picco raggiunto di circa 11 mila) di persone a ora di cena domenica.

Tra le gag (improvvisate) più riuscite quella del morphing (già testata da Fiorello in più occasioni con Jovanotti e in questo caso con la partecipazione dei cani di Bonolis) e quella della partita di tennis a distanza.

L'esperienza e le capacità dei due big del mondo dello spettacolo - che nelle scorse ore avevano ostentato fair play criticando entrambi la scelta di Mediaset di schierare le repliche di Ciao Darwin su Canale 5 contro quelle di Viva RaiPlay su Rai1 - non sono però riuscite a camuffare la fatica di far coesistere due mo(n)di diversi di fare comicità, pur in un contesto di vicendevole sincera stima.

Da una parte il sarcasmo cinico e dissacrante di Bonolis, che, dopo un colpo di tosse, si spinge oltre ironizzando anche in maniera impietosa sul coronavirus ("ne ho dovuto prendere un po' per i giga"), dall'altra l'umorismo da villaggio turistico di Fiorello, più bonario e generalista. Due fuoriclasse nei rispettivi generi, che però in più occasioni sono sembrati andare, con tempi diversi, ciascuno nella propria direzione, talvolta calpestandosi i piedi.

D'altronde Bonolis dà il suo meglio con una spalla pasticciona alla Martufello o alla Laurenti, Fiorello con una istituzionale alla Amadeus o alla Baldini. Ed evidentemente non è un caso che nel corso nella loro prestigiosa carriera televisiva i due si siano incrociati raramente e quasi mai abbiano lasciato il segno insieme.

Insomma, al netto di facili retoriche, pare si confermi anche per Fiorello e Bonolis la vecchia regola dello spettacolo: in condizioni normali, per i grandi, meglio da soli, che insieme.