Good Bones - Donne in Affari: le passioni di Mina Hawk

Di Claudia Cabrini lunedì 23 marzo 2020

La serie, già arrivata alla sua quarta stagione negli States, è capitanata dalla coppia mamma-figlia di Karen e Mina. Le due lavorano insieme da ormai 13 anni.

Una lunga maratona di episodi quella incominciata già questa mattina alle 6:00 sul canale televisivo Home & Garden TV, che oggi si è voluto concentrare in particolar modo sulla prima stagione del format Good Bones, anche conosciuto in Italia come Donne in Affari, factual già trasmesso da Fine Living nel 2016. Il docu-reality racconta di una coppia di imprenditrici madre e figlia, rispettivamente Karen Elaine e Mina Starsiak Hawk, capaci di ristrutturare grandi abitazioni prettamente al collasso, trasformandole in splendide case lussuose. Le due si suddividono i compiti, una ha competenze in ambito legale, l’altra in campo immobiliare. Originarie di Indianapolis, negli Stati Uniti, sono seguitissime anche sui social network, e grazie alle repliche del programma ora in onda su HGTV potrebbero tornare alla ribalta anche qui da noi. Iniziamo quindi col raccontarvi qualche particolarità in più di una delle due protagoniste, Mina Hawk, la figlia di Karen, già star di Instagram dove ad oggi vanta ben 224mila fans.

Anzitutto, incredibile ma vero, Mina ha deciso di buttarsi a capofitto nel mercato immobiliare soltanto dopo l'università, visto che fino a quel momento non sapeva quale lavoro potesse fare più per lei. Dopo essersi laureata presso l'Università della Louisiana, Mina ha voluto andare a vivere da sola, e così si è imbattuta nella sua prima casa; un'antica dimora da quasi 40.000 dollari, completamente in rovina. Grazie all'aiuto della mamma è riuscita a ristrutturarla piano piano e solo così ha compreso quanto la appassionasse la cosa.

Prima di diventare un volto televisivo, però, ha lavorato anche come barista in un bar. Soltanto quando ha iniziato ad avere un numero di clienti sufficiente ha deciso di mettersi in proprio offrendo servizi di ristrutturazione da libera professionista, sin da subito in collaborazione con la mamma. Prima di arrivare in tv, Mina aveva già portato a termine decine di progetti di ristrutturazione differenti. Quando l'agenzia americana High Noon Entertainment la contattò per chiederle di fare un provino, lei e mamma Karen stavano già lavorando insieme da oltre 7 anni.

Il debutto di Mina in tv è stato quindi dovuto ad un talent scout, che dopo averla scoperta su Facebook la invitava ad un casting in agenzia volto all'ideazione di un nuovo format di intrattenimento per la tv. Proprio così è nato quindi Good Bones.

Ad oggi, Mina è sposata con il ragazzo col quale sta sin dai tempi del liceo. Suo marito, sposato nel mese di giugno del 2016, si chiama Steve. I due, soltanto due anni fa, hanno dato alla luce il loro primo bebè: Jack Richard.

Nonostante proprio oggi su HGTV sia iniziata la prima stagione di Good Bones - Donne in affari, possiamo svelarvi però che la serie originale sia già arrivata alla sua quinta stagione. La quarta stagione del programma, terminata negli Stati Uniti il 20 agosto 2019, è stata quella che ha riscontrato più successo in assoluto. Anche per questo Karen e Mina stanno già lavorando alla quinta stagione del factual, probabilmente in uscita negli States tra qualche mese.