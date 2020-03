Guida Streaming 23-29 marzo, le novità: dal debutto di Disney+ al cofanetto di Game of Thrones

Di Riccardo Cristilli lunedì 23 marzo 2020

Una settimana segnata dal debutto di Disney+ con The Mandalorian e i film Marvel e Pixar, inoltre arrivano Batwoman e The Flash, Ozark 3, La Favorita

Siamo ancora tutti a casa per l'emergenza Coronavirus e lo streaming ci aiuta a superare queste lunghe giornate, come ha sempre fatto anche prima di questa emergenza. E allora vediamo quali sono le novità di una settimana segnata martedì 24 marzo dal debutto di Disney+ la piattaforma di streaming Disney con film e serie tv degli universi Star Wars, Marvel, Pixar, National Geographic e naturalmente Disney.

La settimana vedrà però anche il debutto del talent di moda di Amazon Prime Video Making The Cut, che ha visto tra gli ospiti anche Chiara Ferragni e che è direttamente collegato al negozio Amazon di moda. Lunedì e Martedì su RaiPlay arrivano due film tv come La Concessione del telefono del ciclo di Andrea Camilleri C'era una volta Vigata e Permette? Alberto Sordi, film biografico dedicato al grande attore romanzo. Su Now Tv arrivano i film Cetto C'è Senza Dubbiamente e La Favorita ma soprattutto il 26 marzo tornano le 8 stagioni di Game of Thrones - Il Trono di Spade. Su Infinity è una settimana da "eroi" con Batwoman e The Flash che debuttano con episodi settimanali (disponibili in modalità catch-up circa 28 giorni) mentre per l'Infinity Premiere dal 27 è la volta di Godzilla II. Venerdì 27 è anche il giorno della terza stagione di Ozark su Netflix con la piattaforma di streaming che ha aperto la settimana con Freud.





Novità in streaming lunedì 23 marzo



Freud 1 Netflix

Il giovane Sigmund Freud si allea con una medium e un ispettore per chiarire alcuni cruenti misteri

Trolls film catalogo Netflix

Guns Akimbo, Film Amazon Prime Video

Film con Daniel Radlcliffe ambientato in un futuro in cui sul dark web c'è un gioco in cui gli utenti sono costretti a battersi fino alla morte

Cetto C'è Senzadubbiamente, Now Tv e TIMVision Plus

La Concessione del Telefono - C'era una volta Vigata, Film Tv RaiPlay



Novità in streaming Martedì 24 marzo



Debutta Disney+ disponibile su Smartphone, Tablet, Pc, Fire Stick, Apple Tv, tramite fibra Tim con TIMVISION in Mondo Disney

Film e Serie Tv originali: The Mandalorian - Star Wars; Elena Diventerò Presidente; Lilli e Il Vagabondo - Live Action, Togo (Film), Timmy Frana (film), I Perchè di Forky (serie animata), High School Musical: The Musical: The Serie

Film e Serie Tv in catalogo: Agents of SHIELD, Agent Carter, Marvel Runaways, Hannah Montana, Captain Marvel, Avengers Infinity War, Avengers Endgame, saga di Star Wars, Aladdin, Dumbo, Bambi

Trixie Mattel: Moving Parts doc Netflix

Il racconto della drag queen Trixie Mattel

Tom Segura Ball Hog - stand up comedy, Netlfix

Mechanic Resurrection - film. catalogo Infinity

Permette? Alberto Sordi, film Tv RaiPlay



Novità in streaming Mercoledì 25 e giovedì 26 marzo



25 - BigFoot Junior, Film animato Netflix

Film d'animazione belga. Un ragazzo scopre che il padre che si era allontanato è in realtà bigfoot

25 - Dov'è la tua casa , Film Netflix

Un pubblicitario disoccupato inizia a perseguitare i nuovi inquilini della sua vecchia casa

25 - Crimp Camp: disabilità rivoluzionaria , Film documentario Netflix

Racconto di un campo estivo per adolescenti con disabilità

25 - Pantano 1, Netflix

In una città polcca negli anni '80 vengono ritrovati morti una prostituta e un leader giovanile. La gestione del caso da parte della polizia insospettisce due giornalisti

25 - Curtiz, Film Netflix

Il regista Micheal Curtiz deve vedersela con la politica dello studio e un dramma familiare mentre realizza Casablanca

25 - Noi/US , film Now Tv

25 - Batwoman 1 Infinity (1 ep. a settimana catch-up 28 giorni)

26 - La ragazza nella nebbia, Film catalogo Netflix

26 - Unorthodox, miniserie Netflix

Una donna ebrea chassidica di Brooklyn per fuggire a un matrimionio combinato va a Berlino ma il suo passato la raggiunge

26 - Black Lightning 4 Netlfix

26 - 7Seeds seconda parte anime Netflix



26 - Rush Hour Due mine vaganti film catalogo Infinity



26 - Game of Thrones cofanetto Now Tv



Novità in streaming venerdì 27 marzo



Ozark 3 Netflix

Maska, film Netflix

Un aspirante attore, deciso a sfondare nel mondo dello spettacolo pensa se lasciare il caffè iraniano gestito dalla famiglia

I racconti del lago: Willy e i qardiani del lago animazione Netflix



Il Marchio del demonio Film Netlfix

Sfogliando un libro antico due sorelle scatenano un'entità malvagia, l'unica possibilità di salvezza è un prete tormentato

Ladies Up, stand-up comedy Netflix



Vera: La festa degli ovetti , cartone animato Netlfix

Car Masters: dalla ruggine alla gloria 2 Netlfix



I l Sommelier, Film Netlfix

Un giovane è diviso tra il sogno di diventare un sommelier e le aspettative del padre che lo vuole alla guida della griglieria di famiglia

Dragons: quadra di salvataggio - Caccia al drago d'oro, animazione Netlfix



Making the Cut , talent di moda Amazon Prime Video

Mamma mia! ci risiamo, film catalogo Amazon Prime Video



Novità in streaming Sabato 28 e domenica 29 marzo



28 - Itaewon Class 1 Netflix

Un ex detenuto e i suoi amici combattono contro un rivale per realizzare il sogno di aprire un bar a Seoul

1 Netflix Un ex detenuto e i suoi amici combattono contro un rivale per realizzare il sogno di aprire un bar a Seoul

28 - PJ Masks - Super Pigiamini 2 serie animata Netlfix

28 - The Flash 6 Infinity (1 ep. a settimana catch-up 28 giorni)

28 - Attenti al Gorilla (disponibile 30 giorni)

29 - La Favorita Now Tv



29 - Will & Grace 11 Infinity (1 ep. a settimana catch-up 28 giorni)



N.B.: questa guida non è esaustiva del panorama presente in streaming, vi invitiamo sempre a consultare i cataloghi dei rispettivi operatori; il live streaming della tv è ormai diffuso tra tutti i canali su RaiPlay, MediasetPlay, DPlay, Paramountnetwork.it, gli show hanno sempre una sezione dedicata per rivedere le puntate on demand e trovare delle clip dei diversi momenti, gli episodi delle serie tv sono disponibili per 7 giorni su RaiPlay, per 28 giorni su Infinity/NowTv per le nuove serie di Premium e Sky; un catalogo di serie tv e film è presente su RaiPlay e MediasetPlay gratuitamente; Infinity, Amazon Prime, Netflix, TIMVision, NowTv, AppleTv+, StarzPlay sono piattaforme che prevedono un abbonamento.