Che Tempo Che Fa, Fazio: "Sentiamo il dovere di essere in onda"

Di Giorgia Iovane domenica 22 marzo 2020

Fabio Fazio apre la puntata di domenica 22 marzo 2020 con un sorriso: c'è bisogno di un po' più di leggerezza, ma senza allentare la presa.

Che Tempo Che Farà ritrova il suo jingle e dopo settimane di silenzio è un segno che alleggerisce la tensione di una programmazione tv che non riesce a ritrovare l'intrattenimento. Anche quando le Ammiraglie provano a dare un senso di normalità, là dove ancora possibile, ci pensa il Premier a creare suspance con una diretta Facebook che ha tenuto col fiato sospeso l'informazione per un'ora prima di trasformare il sabato sera in un'unica edizione straordinaria.

Fabio Fazio, dal canto suo, prova a cambiare ancora la struttura e il tono del segmento preserale: si parte col jingle, come dicevamo, si sta direttamente dietro la scrivania particolarmente ricca di colori e di pesci, e si sottolinea l'importanze dell'essere in onda in diretta in un periodo così difficile.



"Grazie per essere con noi. Lo dico a voi a casa e chi è in studio, ridotto per garantire le condizioni di sicurezza. Mi scuso per le condizioni in cui andiamo in onda: ci sarà un po' meno vivacità, ma l'mportante è esserci e sentiamo tutti il dovere di esserci. Ci proviamo"

dice Fazio aprendo la puntata. Beh, di vivacità ce n'è stata giustamente poca nelle ultime settimane, anzi la musica in apertura e il sorriso più disteso vs la comprensibile contrizione delle ultime puntate lascia spazio, come detto, a un barlume di maggior, per quanto cautissima, leggerezza.

Segue quindi l'aggiornamento consueto con RaiNews 24 e con gli inviati dalle capitali europee e da New York, tutte sempre più in lockdown come l'Italia, e un collegamento con Roberto Saviano proprio dalla Grande Mela. Torna in questo segmento anche Carlo Cottarelli, che riconquista lo spazio finora riservato al virologo Burioni, comunque ospite fisso di questa domenica 22 che cerca però di ritrovare un pizzico di 'anteguerra'.

Lo dimostra anche il parterre di ospiti, che vede il ritorno di Enrico Brignano, oltre ai collegamenti con Andrea Bocelli che canta l'Ave Maria, Federica Brignone, vincitrice della Coppa del Mondo di sci, e del CT della Nazionale Roberto Mancini. Ospite musicale Mahmood e collegamento con Fedez, ospite anche di Mara Venier a Domenica In.

Ovviamente sempre ampia la pagina sul Coronavirus con Giuseppe Sala, Angelo Borrelli, Roberto Burioni, Giorgio Gori, Carlo Cottarelli, Alberto Zangrillo, Giuseppe Remuzzi, Antonio Di Bella, Gianfilippo Maria Bancheri, Filippo Mezzolani, Matteo Montanari.