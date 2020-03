Domenica In, Fiorello annuncia una diretta Instagram con Paolo Bonolis dopo lo scontro tv

Di Ivan Buratti domenica 22 marzo 2020

I due mattatori si incontrano sui social dopo la messa in onda delle repliche di VivaRaiPlay! e Ciao Darwin di sabato sera

Quel che la televisione divide, Instagram riunisce. Ce ne siamo resi conto spesso in questi giorni di quarantena per l'emergenza Coronavirus, che ha spinto molti volti della televisione ad incontrarsi virtualmente, in diretta social, per intrattenere le persone chiuse in casa. Che cosa prevede la programmazione di stasera? Cerchiamo di aggiornarvi quotidianamente con la guida alternativa delle trasmissioni, ma c'è un appuntamento su Instagram che merita qualche parola in più, quello tra Fiorello e Paolo Bonolis.

Dopo essersi "scontrati" in tv qualche ora fa, nella prima serata di sabato, con le repliche di VivaRaiPlay! e di Ciao Darwin, i due istrionici mattatori si ritroveranno su campo neutro per offrire un'alternativa ai programmi di informazione, ai film e alle fiction in onda sul piccolo schermo. Ospite (ça va sans dire, in collegamento) di Mara Venier a Domenica In, Rosario Fiorello ha annunciato che stasera cercherà di regalare attimi di spensieratezza ai suoi seguaci in compagnia del collega, che in un'altra diretta Instagram ha espresso dubbi sulla scelta di collocare nella stessa sera due show di puro intrattenimento:



Una cosa che non ho capito (e credo che sia figlia di una logica economica) è quella di andare in onda contemporaneamente alla trasmissione di Rosario (Fiorello, ndr) su Rai 1. Che è una scelta in questo periodo abbastanza sbagliata perché sono due fenomeni di divertimento e di alleggerimento che potevano mandare in giorni differenti di modo che ci fossero due possibilità e non di scegliere dove appoggiare la propria attenzione, però che ce devo fà?

A poche ore da queste affermazioni, condivise dallo stesso Fiorello, e dalla messa in onda del meglio dello show di RaiPlay e di una puntata dell'ultima edizione di Ciao Darwin, i due conduttori scelgono così la rete per tornare in onda in contemporanea e mettere a tacere polemiche e battibecchi.