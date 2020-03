#rEsistiamo: #Iorestoacasa diventa un docufilm

Di Mr. Odo domenica 22 marzo 2020

Endemolshine Italy pensa ad un docufilm per raccontare l'Italia ai tempi del Coronavirus. Ecco come puoi partecipare.

La vita degli italiani ai tempi del coronavirus diventerà un docufilm prodotto da EndemolShine Italy: la casa di produzione ha deciso di realizzare un'opera che racconterà questo periodo storico che rimarrà a perenne monito dell'umanità, partendo dalle storie degli italiani che stanno affrontando quotidianamente la quarantena imposta per sconfiggere il virus e tornare alla normalità.

#rEsistiamo, questo il nome del docufilm, sarà un racconto corale che coinvolgerà le persone che avranno voglia di descrivere il loro #iorestoacasa attraverso dei video-diari. Il progetto prenderà in esame i modi di vivere di genitori e figli, nonni e nipoti, le storie di amori a distanza, da quelli che finiscono a quelli che resistono, le preoccupazioni e le ansie della gente comune, ma anche le canzoni alla finestra, i giochi con i bambini e ogni forma di creatività che si scatena per sopravvivere.

#rEsistiamo sarà il racconto di tutti noi, dedicato a tutti quelli che lottano per respirare, a quelli che si prodigano per aiutarli e a quelli che rischiano la propria vita per consentirci di vivere.

La produzione è alla ricerca di storie da inserire nel docufilm. Se sei maggiorenne e vuoi partecipare al progetto devi inviare una mail a resistiamo@endemolshine.it registrando in orizzontale la tua storia in 2/3 minuti con uno smartphone.

E' importante che nel video sia specificato: "Io sottoscritto NOME e COGNOME vi autorizzo a utilizzare la mia immagine".

La produzione, dopo aver visionato il materiale, ti manderà una liberatoria da compilare che dovrai rimandare firmata.