Su Raidue debutta la Domenica in giallo, tre film-tv all'insegna del light crime

Di Paolo Sutera domenica 22 marzo 2020

Su Raidue, con la sospensione del campionato, la domenica vanno in onda i film-tv appartenenti a tre cicli americani, con protagoniste tre donne alle prese con casi da risolvere

La domenica di Raidue cambia volto. D'altra parte, con il campionato di Serie A sospeso, anche Quelli che il calcio, A tutta rete e Novantesimo minuto sono stati messi in pausa (le ultime puntate andate in onda risalgono all'8 marzo 2020), richiedendo un'intera rimodulazione del pomeriggio della seconda rete Rai.

E così, entrano in gioco i film-tv ed i documentari. Si chiama Domenica in giallo il ciclo di produzioni che Raidue proporrà da oggi, domenica 22 marzo 2020, fino al 5 aprile. Tre film-tv appartenenti ad altrettanti cicli di cosiddetti "light crime", ovvero gialli in cui oltre al mistero da risolvere non manca una buona dose di commedia e romanticismo.

Si inizia, quindi, alle 14:00 con Le indagini di Ruby Herring, serie di Hallmark Channel con protagonista la reporter Ruby (Taylor Cole), dal grande fiuto, che riesce a risolvere i gialli più complicati aiutata da un detective tanto affascinante quanto riluttante all'idea di collaborare con lei, Jake (Stephen Huszar).

tocca invece a Darrow & Darrow, altre serie targata Hallmark Channel girata in Canada. Un legal drama che vede come protagonista l'avvocatessa Claire Darrow (Kimberly Williams-Paisley), donna idealista che decide di aiutare le persone più deboli e della cui innocenza è convinta. Nel suo lavoro si fa aiutare dal sostituto procuratore Miles Strasburg (Tom Cavanagh). Claire, madre single, però deve anche vedersela con l'asfissiante madre Joanna (Wendie Malick), che torna a casa da New York per riconnettersi proprio con la figlia.

La Domenica in giallo si conclude alle 17:00 con Emma Fielding, avventure di un'archeologa (Courtney Thorne-Smith) che, durante il suo lavoro, si trova coinvolta in misteri irrisolti che aiuta a chiudere con l'aiuto dell'agente speciale Jim Connor (James Tupper). Anche in questo caso, la provenienza è Hallmark Channel.

Il pomeriggio di Raidue proseguirà, dopo il Tg2 L.I.S. delle 18:15, con i documentari: il primo appuntamento è con Oceani 3D, primo film subacqueo girato interamente in 3D, in compagnia della tartaruga marina. Quindi, la linea andrà a Che Tempo Che Farà.