Musica che unisce: martedì 31 su Rai1 la maratona musicale per raccogliere fondi per la Protezione Civile

Di Mr. Odo sabato 21 marzo 2020

Musica che unisce: su Rai1 la maratona musicale per la raccolta fondi a sostegno della Protezione Civile. Gli ospiti e i cantanti che hanno aderito all'iniziativa.

Musica che unisce: martedì 31 marzo dalle 20.35 su Rai1, va in onda una maratona musicale che coinvolge tantissimi nomi della musica italiana che si sono messi a disposizione, a titolo gratuito, per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile e per lanciare un forte messaggio di unione e responsabilità in un momento di grande difficoltà causato dall'emergenza coronavirus.

I cantanti che hanno aderito all'iniziativa proporranno inediti video set live realizzati dalle loro abitazioni. Al momento figurano in scaletta: Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Calcutta, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gianni Morandi, Gigi D'Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Maneskin, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso.

Ad arricchire la serata ci saranno anche degli interventi di personaggi dello sport e dello spettacolo che si alterneranno ai momenti musicali per cercare di sensibilizzare il pubblico a rispettare le regole e a donare. Al momento sono previsti gli interventi di Luca Zingaretti, Paola Cortellesi, Roberto Bolle, Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci e Valentino Rossi.

Musica che unisce, ideato da Latarma Management, realizzato con il contributo speciale di Comunicarlo srl, con il supporto di RAI, Vivo Concerti, Live Nation, Friends&Partners, Ponderosa, Facebook Italia, Raiplay, Spotify Italia, YouTube Italia, R&P Legal e Marco Pontini, sarà trasmesso anche da RaiPlay e dai canali ufficiali RAI di YouTube e Facebook, oltre che sul sito dell'iniziativa, musicacheunisce.it, sui canali social dedicati e su tutte le pagine social che vorranno condividere lo streaming.

Se volete donare potete versare i soldi sul conto corrente messo a disposizione dalla Protezione Civile:

Banca Intesa Sanpaolo Spa - Filiale di Via del Corso, 226 Roma

IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 – BIC: BCITITMM

Indicare nella causale: Musica che unisce

Sarà possibile effettuare la donazione con anche un semplice click direttamente sulla piattaforma Forfunding messa a disposizione da Intesa Sanpaolo e personalizzata: musicacheunisce.forfunding.it