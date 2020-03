#Dazncalling: senza sport live DAZN vira sulle interviste

Di Mr. Odo sabato 21 marzo 2020

#dazncalling: Dileta Leotta cura una serie di interviste ai campioni dello sport bloccati a casa dal Coronavirus.

Diciamoci la verità: Dazn senza sport live è come un cinema senza film. Cosa fare? Il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi ha deciso di rafforzare il settore delle interviste sportive con una nuova rubrica curata da Diletta Leotta, #Dazncalling.

Il volto femminile più importante di DAZN in questi giorni sta registrando, via call, interviste ad alcuni personaggi del mondo dello sport che raccontano come stanno vivendo questo periodo di forte disagio comune, cercando di trasmettere, però, a chi ascolta, un forte messaggio di positività.

Le brevi interviste, accompagnate da immagini e filmati di repertorio, sono rilasciate sulla piattaforma a coppie di due. Sono già online quelle con il campione della nazionale italiana di pallavolo Ivan Zaytsev, con l'ex centauro Marco Melandri, con l'olimpionica Elisa Di Francisca e con la campionessa mondiale di karate Sara Cardin. Domani, domenica 22 marzo, invece, uscirà quella rilasciata all'attaccante della Spal Andrea Petagna.

#Dazncalling si aggiunge ad una ricca offerta di approfondimenti, video amarcord, racconti e ai video dalla campagna del ministero dello sport #Distantimauniti.

L'assenza di calcio giocato e di eventi live si fa sentire, ma ai tempi del coronavirus onestamente è difficile pensare di poter fare di più.