Speciale Tg La7 sul Coronavirus lunedì con Mentana e Formigli (Anteprima Blogo)

Di Hit venerdì 20 marzo 2020

Enrico Mentana propone uno Speciale del suo Tg lunedì su La7

L'emergenza Coronavirus sta stringendo il nostro paese da ormai molti giorni e settimane, una emergenza che ci stringe i cuori e le menti, con un carico di dolore difficile da sopportare. La nostra televisione sta proponendo ore e ore di diretta per raccontare questo terribile momento che sta vivendo la nostra Italia.

Enrico Mentana lunedì farà uno Speciale in prima serata su La7 in cui parlerà dell'emergenza Coronavirus, raccontando tutta questa situazione e lo farà attraverso filmati e dibattiti in studio da par suo.

Con lui in studio un altro volto di La7 e cioè Corrado Formigli, con cui lo scorso anno ci fu un momento di frizione, ma che ora appare ampiamente superato. Vedremo dunque insieme Mentana e Formigli in questo Speciale del Tg di La7 lunedì in prima serata sulla rete di Urbano Cairo.