Amici 19, serale: puntata del 20 marzo 2020

Di Marco Salaris venerdì 20 marzo 2020

Cosa accade nell'appuntamento serale del talent show di Canale 5.

Amici è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla diciannovesima edizione.

Su Canale 5, ogni venerdì sera, a partire dalle ore 21:25, va in onda il serale di Amici, condotto in studio da Maria De Filippi.



Amici 19, serale: le anticipazioni della terza puntata

Questa sera andrà in onda la quarta puntata della fase serale della diciannovesima edizione di Amici.

Gli allievi, che gareggiano tutti contro tutti, senza direttori artistici e senza divisione a squadre, sono i seguenti: i cantanti Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello, e Nyv e i ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii.

I giurati, i professori e la VAR giudicherà le performance dei talenti che si giocano la permanenza alla semifinale del 27 marzo prossimo.

Il direttore artistico è Giuliano Peparini.

Date le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in seguito all'emergenza Coronavirus in Italia, la trasmissione andrà in onda e in diretta senza la presenza del pubblico in studio.



Amici 19: dove vederlo

Il quarto serale di Amici 19 va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 21:25.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play, dove sarà disponibile anche una volta terminata la messa in onda.

Altri video riguardanti Amici sono disponibili anche sui siti Witty Tv e DPlay.



Amici 19: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata al talent show Amici.

Amici è presente anche sul sito di Witty Tv.

Amici ha una sezione dedicata anche nel sito ufficiale di DPlay.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Amici di Maria De Filippi.

Su Twitter, l'account ufficiale del programma è @AmiciUfficiale. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #Amici19.

Amici 19 è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, la puntata di questa sera sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:25.