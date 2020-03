I Know This Much is True, il trailer della miniserie HBO con un doppio Mark Ruffalo

Di Riccardo Cristilli venerdì 20 marzo 2020

Mark Ruffalo protagonista della miniserie HBO insieme a lui Archie Panjabi, Juliette Lewis, Melissa Leo

No, non ci vedete doppio, sono effettivamente due i Mark Ruffalo nel trailer che trovate qui sopra in apertura di articolo, trailer della miniserie I Know This Much is True di HBO dal 27 aprile negli USA (e prossimamente in Italia su Sky Atlantic).

L'Hulk dell'Universo Cinematografico Marvel, Mark Ruffalo sarà il protagonista nel doppio ruolo dei gemelli protagonisti dei sei episodi tratti dal romanzo del 1998 di Wally Lamb. Dominick e Thomas Birdsey sono identici, almeno da un punto di vista fisico, ma diversi per tanti altri aspetti. In particolare Thomas soffre di una forma di schizofrenia paranoide. Dominick, come vediamo nel trailer, prova sempre a difendere il fratello malato, si batte per lui ma ogni volta tutti dai medici agli amici e i familiari gli rispondono che Thomas è un uomo pericoloso. Ma forse "sono io più pericolo di quanto non sia lui, quest'uomo è innocuo" risponde con veemenza Dominick.

Nel cast di I Know this Much is True troviamo Rosie O'Donnel nei panni dell'assistente sociale Lisa Sheffer, Archie Panjabi (The Good Wife) in quelli della psicologa, la dottressa Patel. Inoltre Melissa Leo (I'm Dying Up Here) sarà la mamma dei gemelli, Juliette Lewis (Camping) sarà Nedra Krank, Kathryn Hahn (Mrs. Fletcher) sarà l'ex moglie di Dominick mentre Imogen Poots (Roadies) sarà la ragazza attuale e convivente di Dominick.

La miniserie, così come il romanzo da cui è tratto, è ambientato in Connecticut nella finta cittadina di Three Rivers. Secondo quanto riporta la descrizione ufficiale è "un'epica storia di tradimenti, sacrifici e capacità di perdonare, sullo sfondo degli USA del XX secolo". Quando Thomas prende le medicine sta bene, lavora e ha una vita tranquilla, ma altre volte ha dei gravi attacchi paranoici. Pensando di fare un sacrificio per fermare la guerra del golfo, Thomas si taglia una mano e finisce in un ospedale psichiatrico. Dominick inizierà ad affrontare un percorso di analisi insieme al fratello, per capire meglio se stesso e la sua malattia, nel frattempo leggendo l'autobiografia del nonno nato in Sicilia, scoprirà alcuni dettagli sui gemelli della loro famiglia. Leggendo la storia del nonno capirà meglio se stesso e sua madre. Una grande saga familiare contemporanea ricca di svolte, sorprese e dettagli da scoprire.

La miniserie è prodotta per HBO dallo stesso Ruffalo, con FilmNation Entertainment e scritto, diretto e prodotto da Derek Cianfrance.