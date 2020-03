Coronavirus, l'intrattenimento in replica: da Ciao Darwin a Viva Rai Play!, da Stasera tutto è possibile a Verissimo

Di Fabio Morasca venerdì 20 marzo 2020

Tutti gli appuntamenti con l'intrattenimento in replica.

L'intrattenimento "in tempo reale", in piena emergenza COVID-19, si sta rivelando più arduo del previsto anche perché, alla luce delle notizie che riceviamo quotidianamente, è difficile, soprattutto per gli addetti ai lavori, "spegnere" il cervello e distrarsi, e far distrarre i telespettatori, a comando.

Il Coronavirus, ad esempio, è diventato parte integrante delle dinamiche di queste ultime settimane del Grande Fratello Vip, con i concorrenti rimasti ulteriormente destabilizzati dopo l'uscita dal gioco forzata, per motivi familiari, da parte di Adriana Volpe.

Sul nervosismo che aleggia nella scuola di Amici, nel corso di questo serale "inedito" senza pubblico in studio, invece, ne abbiamo già scritto abbondantemente. Pochi giorni fa, inoltre, è giunta anche la notizia del rinvio dello spin-off Amici All Star, procrastinato con la speranza che arrivino presto tempi più sereni.

Nonostante ciò, continuiamo a ribadire che l'entertainment in tv resta necessario, di conseguenza, la soluzione migliore è quella di riproporre varietà e altri programmi di intrattenimento in replica.

Sabato sera, ad esempio, tra Rai 1 e Canale 5, andrà in scena una sfida inedita tra repliche, tra Il meglio di Viva RaiPlay!, l'ultimo show di Fiorello trasmesso in streaming su Rai Play e, quindi, in buona parte, inedito per la tv, e l'ultima edizione andata in onda di Ciao Darwin, il varietà condotto da Paolo Bonolis (Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, il titolo completo).

Per quanto riguarda Rai 2, invece, da lunedì 23 marzo 2020, verrà riproposta in replica la quinta edizione di Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto, per quanto riguarda l'ultima edizione, da Stefano De Martino.

Per quanto concerne Nove e Fratelli di Crozza, invece, anche il one-man-show di Maurizio Crozza è tornato in onda in replica da venerdì scorso.

Nell’attesa di tornare in onda con nuovi contenuti, da sabato 21 marzo 2020, anche Verissimo, in onda a partire dalle ore 16 su Canale 5, proporrà un "best of" delle interviste realizzate da Silvia Toffanin. Nel primo appuntamento di Verissimo - Le storie, rivedremo le interviste ad Emma, Francesco Totti, Il Volo e Antonella Clerici.

I quiz show, invece, meritano un discorso a parte: le repliche di Avanti un Altro, ad esempio, hanno provocato un certo malcontento in Paolo Bonolis, considerando che tutte le puntate dell'edizione in corso del quiz show di Canale 5 erano state tutte registrate. I Soliti Ignoti, il quiz condotto da Amadeus, invece, va in onda in replica in quanto sono state sospese le registrazioni. L'Eredità di Flavio Insinna, invece, sta proseguendo con le puntate inedite.

Per dare un po' di respiro al daytime di Rai 1, che, nell'ultima settimana, è stato quasi esclusivamente dedicato agli aggiornamenti sull'emergenza sanitaria, è da segnalare anche l'appuntamento con le repliche di Linea Verde, dalle ore 12:20, come riportato in anteprima da TvBlog, con Storie Italiane che tornerà alla sua durata tradizionale.