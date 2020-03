Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 20 marzo 2020

Di Giorgia Iovane venerdì 20 marzo 2020

Guida tv di venerdì 20 marzo 2020: cosa vedere in tv.

Su Rai 1 uno Speciale Tg1 - In trincea. In seconda serata Speciale Frontiere - Diario di una Pandemia. Ma veniamo al prime time.



'In trincea', questo il titolo che dà la fotografia esatta dello stato attuale del Paese. In primo piano l'emergenza sanitaria nelle regioni più esposte, l'aumento dei casi al Sud, come gli italiani stanno affrontando questa crisi e l'atteggiamento.

Su Rai 2 torna al venerdì The Good Doctor. Alle 23.15 due puntate di The Resident. Ma vediamo la prima serata.



Incompleto (S03E09) - Shaun non riesce a lasciarsi andare con Carly per colpa di un fastidioso tatuaggio. Il caso di una paziente gli farà capire che le sue paure derivano da altro.

Amici e famiglia (S03E10) - Il dottor Glassman riesce a convincere Shaun ad andare a trovare suo padre sul letto di morte e l'incontro con la famiglia ha dei risvolti inaspettati.

Su Rai 3 il film La gente che sta bene (Ita, 2014) di Francesco Patierno con con Claudio Bisio e Margherita Buy. Alle 23.15 Speciale Chi l'ha visto - Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, il silenzio della giustizia. Ma veniamo al prime time.



Umberto Dorloni è un avvocato milanese cinico e senza scrupoli che viene licenziato dallo studio associato in cui lavoro, proprio mentre i due figli gli danno problemi e la moglie è di nuovo incinta. A una festa conosce l'avvocato italiano più famoso e temuto che gli propone un lavoro. E si invaghisce della sua giovane e bella moglie.

Su Canale 5 quarta puntata del Serale di Amici (con inizio alle 22.10?).



Il serale di Amici prosegue senza pubblico e alla presenza del Codacons per verificare il rispetto delle norme anti-Coronavirus.

Su Italia 1 il film Atomica bionda (USA, 2017) di David Leitch con Charlize Theron e James McAvoy. Alle 23.10 il film DOA: Dead or Alive (USA, 2006) di Corey Yuen con Natassia Malthe, Matthew Marsden. Ma veniamo al prime time.



Vittima di un agguato teso da alcuni terroristi che gli fanno esplodere l'aereo, il Presidente degli Stati Uniti d'America si ritrova isolato tra alcune montagne innevate in preda a se stesso e a chi lo vuole morto. Fortunatamente, il Presidente s'imbatte con il giovane guerriero Oskari che farà di tutto per proteggerlo.

Su Rete 4 torna Quarto Grado.



Nuovo appuntamento con la cronaca nera raccontata da Quarto Grado.

Su La7 una puntata di Propaganda Live.



Nuova puntata del programma di Diego Bianchi e Marco Dambrosio, con Lo Spiegone Damilano e l'immancabile Social Top Ten. E anche stasera niente pubblico per Zoro &. Co.

Su Tv8 il best of Italia's Got Talent 2020. Ma veniamo al prime time.



Il meglio della stagione di IGT appena conclusa.

Su Nove una puntata in replica di Fratelli di Crozza.



Una puntata in replica dello show di Maurizio Crozza.

Su Real Time ottava puntata di Cake Star - Pasticcerie in sfida. Alle 22.30 ottava puntata di The Real Housewives di Napoli. Ma veniamo al prime time.



Prosegue il viaggio di Katia e Damiano alla ricerca delle migliori pasticcerie d'Italia. In questa tappa, a sfidarsi saranno Articioc, Bertola e La pasticceria che sognavo.

Su Rai 5 nuova puntata di Art Night. Alle 23.15 Save the date. Alle 23.45 Terza Pagina. Ma veniamo al prime time.





In onda il documentario 'Raffaello. Il mito e la modernità', che a 500 anni dalla morte ricostruisce la figura e la carriera dell'artista che non fu solo pittore e architetto, ma anche intellettuale capace di interpretare il progetto di un'intera società. Grazie alle riflessioni dello scrittore e restauratore Antonio Forcellino, il documentario ripercorre quello che viene considerato il 'periodo d'oro', gli anni romani dal pontificato di Giulio II alla morte di Leone X nel 1521.

Su La 5 alle 21.20 il film Orgoglio e pregiudizio (USA, 2005) di Joe Wright con Donald Sutherland, Rosamund Pike.



Le cinque sorelle Bennett, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia, sono state cresciute dalla loro madre con un solo obiettivo nella vita: trovare un marito adeguato e ricco a sufficienza da poter provvedere alla tenuta di famiglia nello Hartfordshire che, in caso contrario, alla morte del signor Bennett, andrebbe in eredità a un lontano cugino.