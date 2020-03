Grande Fratello VIP 4, Adriana Volpe abbandona urgentemente la casa (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 19 marzo 2020

La concorrente ha lasciato la casa nel pomeriggio di giovedì 19 marzo: cosa è successo

Adriana Volpe attorno alle 18:20 ha abbandonato improvvisamente la casa del Grande Fratello VIP. La concorrente ha salutato in lacrime il resto degli inquilini radunati negli scalini in giardino, con poche parole rotte da una struggente commozione, Adriana comunica la notizia:



Andrà tutto bene, io vi volevo salutare ad uno ad uno ma io devo uscire. Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma e di moglie. Ho delle cose che devo risolvere davvero importanti.

La Volpe non riesce a terminare che immediatamente le donne accorrono ad abbracciarla in un disperato pianto. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato all'abbandono. Non appena possibile daremo ulteriori aggiornamenti del caso.