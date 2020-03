The Blacklist, la settima stagione dal 20 marzo su FoxCrime

Di Riccardo Cristilli venerdì 20 marzo 2020

Dieci episodi di distacco ma stesso giorno di partenza. Al di là dell'enigma il dato di fatto è che la settima stagione di The Blacklist debutta con i primi due episodi da venerdì 20 marzo su Fox Crime, mentre lo stesso giorno negli Stati Uniti su NBC ritorna dopo tre mesi di pausa con l'undicesimo episodio.

Red Reddington deve sfidare sempre nuovi nemici, tra cui anche il Coronavirus. Infatti The Blacklist, come vi abbiamo segnalato nei giorni scorsi, è tra le produzioni bloccate dalle misure di contenimento della pandemia. A differenza di altre serie che chiuderanno con un paio di episodi in meno, con 2 episodi e mezzo da completare e una trama orizzontale da portare a termine, l'obiettivo di Sony Pictures che produce la serie per NBC, è quello di riaprire il set. Proprio puntando all'obiettivo di tornare a girare a maggio, NBC ha diluito la messa in onda rilasciando un episodio a settimana.

Anche in Italia non mancheranno le problematiche e probabilmente ci sarà uno stop dopo questo primo ciclo di episodi già pronti e doppiati (i primi dieci andati in autunno negli USA), aspettando magari di capire quanti episodi saranno realizzati e se sarà possibile doppiarli o se come The Walking Dead e Westworld (e nelle prossime settimane anche Homeland e Fresh off the Boat) dovranno essere trasmessi in originale con i sottotitoli.

Creata da Jon Bokenkamp, The Blacklist vede James Spader nei panni del mefistofelico protagonista dal cuore d'oro (ma solo per le persone che vuole proteggere) Red Reddington, misterioso criminale che aiuta l'FBI per proteggere se stesso, il proprio impero e soprattutto Elizabeth Keen, agente FBI interpretata da Megan Boone. La serie è un procedurale con una forte trama orizzontale, in cui i casi di puntata si intrecciano con le vicende dei protagonisti.

La settima stagione riparte con Red scomparso, rapito dalla misteriosa Katarina Rostova (Laila Robins), con cui ha un vecchio legame e che è la mamma di Elizabeth. Riuscirà Liz a salvare Red? come si evolverà la caccia continua tra Red e Katarina? Una saga thriller familiare con una caccia all'uomo e alla donna che coinvolge tutta la squadra FBI a partire da Harold Cooper (Harry Lennix), Donald Ressler (Diego Klattenhoff), Aram (Amir Arison) e Dembe Zuma (Hisham Tawfiq).





Un successo che non si ferma

Nonostante i tanti episodi lungo sette stagioni The Blacklist non perde quella che è la sua forza, la capacità di intrattenere, coinvolgere, inserendo colpi di scena al punto giusto e dando vita a casi sempre interessanti puntata dopo puntata. Al punto che NBC e Sony, anche grazie al ricco accordo con Netflix USA che ha nel catalogo le precedenti stagioni, hanno rinnovato la serie per un'ottava stagione con la conferma di tutto il cast che ha firmato un nuovo contratto per un altro anno.



The Blacklist in streaming

La settima stagione di The Blacklist è in onda il venerdì sera su FoxCrime, in mobilità su Sky Go, disponibile in live streaming e on demand su Now Tv e su Sky On Demand in modalità catch up per circa 28 giorni.