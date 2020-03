I Durell - La mia famiglia e altri animali: al via la quarta stagione (Video Anteprima Blogo)

Di Claudia Cabrini giovedì 19 marzo 2020

Torneranno a partire da domani, su LaF, le rocambolesche avventure della famiglia Durrell, la famiglia britannica emigrata a Corfù che tornerà in tv, stavolta, con la sua ultima e quarta stagione

Torneranno a partire da domani, su LaF, canale 135 di Sky, le rocambolesche avventure della famiglia Durrell, la famiglia britannica emigrata a Corfù e pronta al debutto, stavolta, con la sua ultima e quarta stagione.

I Durrell - La mia famiglia e altri animali, fortunata serie tratta dalla trilogia di libri del naturalista, esploratore e zoologo Gerald Durrell, anche fondatore del Durrell Wildlife Conservation Trust e del Jersey Zoo per la salvaguardia delle specie in via di estinzione, giunge così alla sua stagione finale, con ben 6 episodi inediti di 45 minuti, in onda a partire da domani, venerdì 20 marzo, alle 21:10, in prima visione assoluta.

La serie, interamente ispirata alla famiglia dello scrittore e ambientata nel 1939, si aprirà stavolta con non poche sorprese. A partire da Louisa, interpretata da Keeley Hawes, che esprimerà il desiderio di trasformare la propria dimora in una pensione, passando per gli sviluppi amorosi tra Spiros (Alexis Georgoulis) e la moglie Dimitra (Marina Aslanoglou), alle prese con un matrimonio piuttosto complicato, per terminare con Gerry (Milo Parker) finalmente deciso ad aprire uno zoo tutto suo e Margo (Daisy Waterstone), pronta ad aprire un salone di bellezza, mentre Leslie (Callum Woodhouse) entrerà negli Scout.

Novità per la stagione anche una importante new entry nel cast, quella di Miles Jupp, noto attore e comico cabarettista britannico che interpreterà Basil, cugino di Louisa.

I Durrell - La mia famiglia e altri animali, prodotta da Sid Gentle Films, scritta da Simon Nye e diretta da Roger Goldby e Steve Barron, tornerà quindi domani, e per i tre venerdì successivi, alle ore 21:10 su LaF, canale 135 di Sky. Potrete anche seguirla su Sky Go e Sky On Demand.