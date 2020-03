Blogo retroscena: cambia il daytime di Rai1

Di Hit giovedì 19 marzo 2020

Ecco come cambia il day time della prima rete Rai da lunedì

Era prevista una settimana di informazione full time in cui su Rai1 aveva allungato Storie italiane e Vita in diretta, il primo che si prolungava fino all'una e mezza ed il secondo che andava a presidiare lo spazio di Vieni da me. Dopo questo periodo, anche alla luce della scarsità di mezzi e di uomini in Rai per l'emergenza Coronavirus che sta riducendo all'osso sia il personale tecnico che artistico, rendendo impossibili le dirette fiume, si è deciso di cambiare il palinsesto da lunedì.

Storie italiane torna alla sua durata tradizionale (con una una ventina di minuti in più) dopo la richiesta della rete ad Eleonora Daniele di sacrificarsi allungandosi fino al Tg1 dell'una e mezza. Da lunedì quindi Storie italiane partirà alle 10 e chiuderà attorno alle 12:20.

Al suo posto nella fascia pre Tg 13:30 andranno in onda le repliche di Linea verde. Nel primo pomeriggio invece per ora proseguirà la programmazione attuale, con una prima parte di Vita in diretta, quindi Il Paradiso delle signore e poi la seconda parte del programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

Va detto che Rai1 in queste settimane proponeva qualcosa come 14 ore filate di dirette praticamente tutte dedicate al Coronavirus (con l'unico stop del Paradiso delle signore) si è valutato quindi anche di dare un po' di respiro al palinsesto del primo canale e anche ai suoi telespettatori.