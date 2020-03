Family Food Fight, seconda puntata: eliminata un'altra famiglia

Di Giorgia Iovane giovedì 19 marzo 2020

Family Food Fight, seconda puntata senza ospiti annunciati, ma con una nuova eliminazione.

La seconda puntata di Family Food Fight va in onda questa sera, giovedì 19 marzo, alle 21.15 su Sky Uno e cade nel giorno della Festa del Papà. Una data sicuramente adatta per il format, ma particolarmente difficile in questo marzo amaro e doloroso.

L'obiettivo di Family Food Fight resta quello di far passare un paio d'ore leggere, tra dinamiche di famiglia e menu luculliani commentati e valutati dai tre giudici, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich. Al loro cospetto le cinque famiglie rimaste in gara dopo l'eliminazione dei De Florio: in sfida ancora le italo-algerine Benziadi, i Lucini da Nettuno, i pugliesi Magistà, i Raviele dal Casertano e gli Scainelli da Bergamo. Family Food Fight: un format da rodare col sapore dell'anteguerra Prima puntata di FFF. La doppia sfida ha come linea comune la memoria di famiglia e la tradizione territoriale, un po' come la prima puntata: nella prima prova, le famiglie devono realizzare un menù che ricorda e onora il proprio passato e chi vincerà avrà un bonus per la seconda prova, mentre la peggiore andrà direttamente al duello finale. Nella seconda prova, le famiglie si sfidano su piatti tipici delle regioni di provenienza, mentre nel duello per l'eliminazione le due squadre peggiori dovranno portare in tavola uno dei piatti cardine della famiglia Cannavacciuolo.

FFF, il format: come seguirlo in diretta tv e in live streaming

Family Food Fight è un format originale di Endemol Shine Australia sviluppato con Nine Network Australia e distribuito da Endemol Shine IP B.V. Va in onda dal 12 marzo ogni giovedì, per sei settimane, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.