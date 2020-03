Emergenza Coronavirus: Angela Merkel ha tenuto il suo primo discorso alla nazione in 15 anni di mandato (video)

Di Alberto Muraro mercoledì 18 marzo 2020

Non era mai successo che in 15 anni di mandato Angela Merkel tenesse un discorso alla nazione: c'è voluto il Coronavirus.

L'emergenza Coronavirus continua a scrivere nuove pagine di storia, e non soltanto quelle dei libri di testo ma anche quelle prettamente televisive. La pandemia globale sta infatti scardinando ad una ad una tutte le certezze della comunicazione televisiva, anche di quella istituzionale. Questa sera, per esempio, la Germania si è ritrovata di fronte, per la prima volta, ad un discorso alla nazione di Angela Merkel.

Che ci crediate o meno il Cancelliere tedesco, insediatosi a capo del paese nel 2005, non aveva mai avuto l'occasione negli ultimi 15 anni di carriera politica di parlare ai suoi concittadini in diretta tv. E di ragioni per fare il suo primo vero discorrso alla nazione in diretta questa sera la Merkel ne ha di ben donde.

Alla luce degli ultimi tragici sviluppi dell'epidemia, che da settimane sta dilagando in Europa e anche nella stessa Gerrmania, Amgela Merkel ha defnito il Coronavirus come "La più grande sfida per il popolo tedesco dai tempi della Seconda Guerra Mondiale".

Nel suo discorso, la politica ha fatto affidamento alla coesione nazionale e al senso di responsabilità di ogni singolo individuo, concetti che, al contrario, i telespettatori italiani si sentono ribadire in tv da diverse settimane:





La nostra concezione di normalità, di vita pubblica, dello stare insieme nella socialità: tutto questo viene messo alla prova come mai prima d'ora. Così come ognuno di noi può essere colpito dal virus, così ognuno di noi deve adesso aiutare. Dobbiamo mostrare che sappiamo agire con il cuore e con la ragione, e così salvare le vite, anche se non abbiamo mai vissuto niente del genere nelle nostre vite.

Qui sotto potete recuperare un estratto del video del primo discorso alla nazione di Angela Merkel.