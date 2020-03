Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 19 marzo 2020

Su Rai 1 nuova puntata di Don Matteo 12. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time.



Su Rai 2 il film Attacco al potere - Olympus Has Fallen (USA, 2013) di Antoine Fuqua con Morgan Freeman, Aaron Eckhart, Gerard Butler. Alle 23.45 il film Nerve (USA, 2016 ) di Henry Joost, Ariel Schulman con Emma Roberts, Dave Franco. Ma vediamo la prima serata.



Su Rai 3 teatro con Napoli Milionaria!, con Massimo Ranieri e Barbara De Rossi. Alle 23.15 Grande Amore. Ma veniamo al prime time.



Durante la Guerra, Gennaro Jovine vive con la moglie Amalia e i figli e guadagna con la borsa nera. Portato in carcere, la famiglia cerca un modo per sopravvivere. Amalia, in particolare, stringe una particolare amicizia con Errico Settebellizze, mentre la figlia Maria Rosaria resta incinta di un soldato americano ed il figlio Amedeo ruba auto. Tornato dal carcere, Gennaro trova una famiglia del tutto diversa, che lo ignora: l'unico interlocutore è la piccola Rituccia, gravemente ammalata. E il medicinale per salvarla non si trova.