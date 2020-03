Canale 5, cambio di programma sabato 21 marzo: fuori Zalone, dentro Bonolis

Di Marco Salaris mercoledì 18 marzo 2020

Sfida di prima serata tra repliche: il meglio di Viva Rai Play e Ciao Darwin.

Il palinsesto ballerino di Canale 5 continua ad evolversi giorno dopo giorno. La settimana in corso ha già regalato i primi colpi di scena che toccano i due rimanenti cavalli di battaglia targati Maria de Filippi: la sospensione anticipata di Uomini e donne nel day-time pomeridiano e la prosecuzione confermata del serale di Amici al venerdì (con tanto di fuga dal meglio di Viva Rai Play al sabato su Rai 1) fino alla fine del suo ciclo classico, prima della probabile ripresa nella sua versione 'all star' a maggio.

Il sabato è diventato paradossalmente un territorio di contro programmazioni su cui giocarsi nuove carte. Beh, 'nuove' si fa per dire. Fino a poche ore fa per il 21 marzo 2020 sulla rete ammiraglia mediaset era prevista l'ennesima replica del film campione d'incassi diretto e interpretato da Checco Zalone Quo Vado, ma pronta è arrivata la sostituzione con la riproposizione di Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti come segnalato anche nella guida tv del portale Mediaset.

Non è dato sapere al momento quale edizione sarà trasmessa.