Domenica in e gli ospiti della ventisettesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 19 marzo 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata di Domenica in

Dopo lo stop della scorsa settimana, domenica 22 marzo alle ore 14 torna l'appuntamento con Domenica in. Mara Venier torna a presidiare il pomeriggio del giorno di festa dopo aver lasciato il posto domenica scorsa a Marco Liorni, che ha messo in piedi in poche ore un appuntamento speciale del suo Italia sì con presenti i volti noti di Rai1, Mara compresa.

Ora però si torna all'interno del contenitore di Domenica in con una puntata tutta giocata sui collegamenti, sia a "zainetto" che via Skype, con tanti ospiti che andranno ad animare il pomeriggio televisivo del 22 marzo su Rai1, per tenere compagnia alle famiglie italiane costrette nelle mura domestiche per colpa dell'emergenza sanitaria che il nostro paese sta vivendo.

Vediamo insieme dunque gli ospiti della ventisettesima puntata di Domenica in. Si parte da Lino Banfi in collegamento da casa sua per una lunga e sentita chiacchierata con Mara. Sempre in collegamento dalla propria dimora ci sarà Gigi D'Alessio e non mancherà nella puntata di domenica anche Renzo Arbore, che è stato protagonista di un accorato appello in video in cui chiedeva agli italiani di restare a casa in questi delicati e drammatici giorni che il nostro paese sta vivendo.

Per il mondo della musica presente anche una grande amica di Mara, parliamo di Arisa e uno dei personaggi storici di Domenica in e amico fraterno di Mara, Don Antonio Mazzi. Collegamento poi con il bello e bravo Luca Argentero per la fiction di Rai1 ‘Doc - Nelle tue mani’. Non mancheranno sorprese e collegamenti poi con alcune famiglie italiane in casa per l’emergenza Coronavirus.

Tutto qui? Forse no, collegatevi spesso oggi con questo post per sapere cos'altro ci sarà domenica nella puntata numero 27 di Domenica in con Mara Venier.