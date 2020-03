Don Matteo 12, l'ultima puntata: la proposta del Papa

Di Paolino giovedì 19 marzo 2020

Le anticipazioni dell'ultima puntata del 19 marzo 2020 di Don Matteo 12, la fiction con Terence Hill nei panni di un parroco alle prese con i gialli di Spoleto ed i problemi dei suoi amici in canonica

E se Don Matteo 12 finisse con un clamoroso colpo di scena? L'ultima puntata di una delle fiction italiane più seguite, in onda questa sera, giovedì 19 marzo 2020, alle 21:25 su Raiuno, vedrà infatti il protagonista interpretato da Terence Hill ricevere una proposta che potrebbe cambiare la vita a lui ed a tutti i suoi amici. In più, stando a quanto rivelato da alcune foto del backstage, potrebbe esserci un'uscita di scena clamorosa.

Don Matteo 12, l'ultima puntata

Nell'ultima puntata, "Non desiderare la roba d'altri", Sergio (Dario Aita), sempre più legato ad Anna (Maria Chiara Giannetta), scopre il cadavere di una donna dentro casa sua. Il Capitano crede nella sua innocenza, ma Marco (Maurizio Lastrico) ha dei dubbi a riguardo e teme che l'uomo possa nascondere qualcosa alla donna.

Don Matteo, intanto, riceve un'importante proposta nientemeno che dal Papa, che gli chiede di diventare Cardinale. Questo, però, significherebbe lasciare Spoleto e tutti i suoi amici, che non la prendono bene. Saranno proprio loro, infatti, a cercare di far passare in cattiva luce il parroco davanti al Nunzio Apostolico giunto appositamente in città. Se non bastasse, il gruppo è già pronto a raggiungere addirittura il Papa a Roma per parlargli.

Nel finale di stagione, inoltre, scopriremo se tra Anna e Marco sarà tutto finito, così come se Jordi (Pasquale Di Nuzzo) perdonerà Sofia (Maria Sole Pollio). Infine, le sorti del Capitano saranno appese ad un filo quando qualcuno le sparerà.

Don Matteo 12, streaming

E' possibile vedere Don Matteo 12 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Don Matteo 12, social network

Si può commentare Don Matteo 12 sulla pagina ufficiale di Facebook o su Twitter, all'account @DonMatteoRai. L'hashtag è #DonMatteo12.