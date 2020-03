Grande Fratello Vip 4 diretta puntata 18 marzo 2020: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone mercoledì 18 marzo 2020

Grande Fratello Vip 4, diretta puntata 18 marzo 2020 su Canale 5. Chi sarà il primo finalista?

Grande Fratello Vip 4, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini, in onda, stasera, mercoledì 18 marzo 2020, in prima serata è giunto al diciassettesimo appuntamento.



Grande Fratello Vip 4, anticipazioni, puntata 18 marzo 2020

Gli inquilini della Casa sono costantemente informati sull’emergenza “Coronavirus”. È proprio di ieri l’ultimo aggiornamento attraverso un video messaggio di Alfonso Signorini. Per questo motivo, nelle ultime ore è stata data loro la possibilità di sentire le proprie famiglie. Il contatto con l’esterno ha regalato grandi gioie tra le mura del loft di Cinecittà.

Non solo, stasera, sarà incoronato il primo finalista della quarta edizione di “Gf Vip”. Per i “vipponi” però non solo emozioni positive… Infatti, oltre all’eliminazione canonica attraverso il televoto che vede coinvolti Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi, tutti saranno chiamati a decidere, a sorpresa, un’altra eliminazione.

La settimana appena trascorsa non ha risparmiato comunque nuovi scontri. Valeria Marini e Antonella Elia restano le principali antagoniste della Casa.

Anche Sossio Aruta non gode della simpatia di molti dei suoi coinquilini. Il calciatore infatti spesso discute con gli altri vip per le problematiche più disparate.



Grande Fratello Vip 4: concorrenti

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 sono: : Adriana Volpe, Antonella Elia, Andrea Denver, Fabio Testi, Licia Nunez, Paola di Benedetto, Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese, Fernanda Lessa, Aristide Malnati, Antonio Zequila, Sara Soldati, Sossio Aruta, Teresanna Pugliese, Valeria Marini.

Grande Fratello Vip 4, i nuovi aggiornamenti sul Coronavirus (VIDEO) Questa mattina Alfonso Signorini si è nuovamente collegato con la casa del Grande Fratello Vip 4. Ha voluto informare gli inquilini delle ultime novità sul Covid-19.



Grande Fratello Vip 4: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il Grande Fratello Vip 4 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:35.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play (con l'opzione Restart) dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda nella sezione On Demand.



Grande Fratello Vip 4: Second Screen

Grande Fratello Vip è presente sul web con il sito ufficiale del programma.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del reality show.

Su Twitter, infine, l’account ufficiale è il seguente: @grandefratello. L'hashtag con il quale si può commentare il programma è il seguente: #gfvip.

Grande Fratello Vip ha anche un profilo ufficiale su Instagram.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, invece, il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:35.

Foto | Ufficio Stampa