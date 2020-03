Non è la D'Urso raddoppia, la Palombelli sostituisce di nuovo Porro (Anteprima Blogo)

Di Massimo Falcioni mercoledì 18 marzo 2020

L'emergenza coronavirus ridisegna ancora i palinsesti. Live Non è la D'Urso andrà in onda anche martedì, mentre Stasera Italia sostituirà nuovamente Quarta Repubblica. Giordano slitta al mercoledì

L’emergenza coronavirus continua a modificare i palinsesti televisivi, con numerose incursioni di programmi dedicati all’argomento. In tal senso, la prossima settimana si andrà incontro ad una doppia messa in onda di Live-Non è la D’Urso, che occuperà la tradizionale casella della domenica e, in aggiunta, quella del martedì.

La D’Urso andrà quindi a presidiare una serata ‘scoperta’ di Canale 5, che proprio ieri sera ha trasmesso in replica il Viaggio nella Grande Bellezza, clamorosamente doppiato da Harry Potter su Italia 1.

Su Rete 4, invece, bisognerà ancora attendere per il ritorno di Nicola Porro. In quarantena da dieci giorni, il giornalista di Quarta Repubblica rimarrà ancora per un po’ ai box. Lunedì 23 marzo è infatti previsto in prima serata un nuovo speciale di Stasera Italia con Barbara Palombelli, che si allungherà fino alle 23.30.

Si sposterà infine Mario Giordano. Fuori dal coro slitterà eccezionalmente a mercoledì 24, evitando così il confronto diretto con Di Martedì e Cartabianca.