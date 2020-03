Analisi Auditel della serata di martedì 17 marzo 2020

Di Hit mercoledì 18 marzo 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che scorre fra il 20 ed il 25% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 6% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 9%.

L'access time vede la curva blu di Rai1 al comando fra il 15 ed il 22% di share con Soliti ignoti (notare come l'appeal del parente misterioso resista anche in replica confermando che può diventare un programma a sè magari in estate) mentre segue la curva di Canale 5 con Striscia la notizia davvero poco sotto. La curva di Otto e mezzo è terza poco sotto il 10%.

Prime time con la curva di Italia 1 al comando con il lungometraggio per famiglie Harry Potter e la camera dei segreti, curva questa che vince la serata al 15% per poi toccare il 25% a fine proiezione. Segue la curva di Rai1 con il film Ricomincio da noi, curva questa che scorre fra il 10 ed il 15% di share.

In seconda serata c'è la curva blu di Porta a porta fra il 10 ed il 15% d share, seguita dalla curva di Italia 1 che approfitta della coda lunga della prima serata scorrendo qui poco sotto il 10% con Legacies.

