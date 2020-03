Coronavirus, Trenta ore per la vita 2020 rinviata a settembre

Di Massimo Galanto domenica 22 marzo 2020

La raccolta fondi, già avviata su Sky, sarebbe dovuta approdare in Rai domani

"A causa della grave pandemia di COVID-19 e le recenti misure restrittive che il Governo ha dovuto mettere in atto, a malincuore, abbiamo ritenuto necessario sospendere provvisoriamente la manifestazione Trenta Ore per la Vita 2020 e il numero solidale 45580, con l’auspicio di ritornare nelle vostre case il prossimo autunno". Questa la comunicazione diffusa via Facebook dall'associazione Trenta ore per la vita.

L'iniziativa solidale era partita lo scorso 8 marzo su Sky e sarebbe dovuta continuare sulle reti Rai da domani, lunedì 23 marzo, a domenica 29, per poi proseguire, fino al 31 luglio, con varie iniziative speciali sul territorio.

La raccolta fondi era mirata a sostenere concretamente tante donne e mamme con la sclerosi multipla. Testimoni della campagna, Lorella Cuccarini e Rita dalla Chiesa.

La campagna 2020 di Trenta Ore per la Vita, secondo quanto risulta a Blogo, dovrebbe riprendere a settembre prossimo.