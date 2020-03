Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 18 marzo 2020

Di Giorgia Iovane mercoledì 18 marzo 2020

Guida tv di mercoledì 18 marzo 2020: cosa vedere in tv stasera?

Su Rai 1 il film in prima tv Assassinio sull'Orient Express (USA, 2017) di Kenneth Branagh con Penélope Cruz, Johnny Depp, Kenneth Branagh. Alle 23.30 Porta a Porta. Ma veniamo al prime time.



Hercule Poirot decide di partire con il Simplon-Orient-Express, diretto a Calais. Dai finestrini delle carrozze non si vede null'altro che neve. A un tratto la corsa del treno viene interrotta: i passeggeri nel vagone ristorante apprendono, intanto, che durante la notte un gentiluomo americano di nome Ratchett è stato accoltellato nel suo scompartimento.

Su Rai 2 il film X Men 2 (USA, 2002) di Bryan Singer con Hugh Jackman. Alle 23.40 il film The Core (USA, 2003) di Jon Amiel con Aaron Eckhart, Hillary Swank. Ma veniamo al prime time.



Dopo aver imprigionato Magneto e aver fermato la sua Confraternita di mutanti, Wolverine cerca risposte sul suo passato dal momento che non ricorda come ha ottenuto la mutazione.

Su Rai 3 sospeso Chi l'ha visto? va in onda Speciale Tg3 Coronavirus. Alle 23.00 Illuminate -Marisa Bellisario. Ma veniamo al prime time.



Speciale TG3: Ce la faremo - Lo speciale sostituisce la consueta puntata di Chi l'ha visto? sospeso per precauzione Coronavirus.

Su Canale 5 nuova puntata del Grande Fratello Vip.



I concorrenti sono stati avvertiti della chiusura anticipata del reality, che terminerà ai primi di aprile.

Su Italia 1 il film Segnali dal futuro (USA, 2015) di Ridley Scott con Matt Damon, Jessica Chastain. In seconda serata Limitless. Ma veniamo al prime time.



Film apocalittico con N. Cage. Un professore di astrofisica entra in possesso di un documento scritto 50 anni prima, che sembra predire le grandi catastrofi dell'umanita'.

Su Rete 4 sospende #CR4 - La Repubblica delle donne e compensa con una nuova puntata speciale di Stasera Italia. Alle 23.20 il film Spy Game (USA, ) di Tony Scott con Brad Pitt, Robert Redford.



Programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Su La7 Atlantide - Storie di uomini e di mondi.



La paura e il coraggio: Andrea Purgatori racconta l'emergenza Coronavirus.

Su Tv8 seconda puntata di Antonino Chef Academy.



Chef giovanissimi e alle prime armi: chi tra i dieci concorrenti chef riuscirà a guadagnarsi un posto di lavoro presso la villa Crespi di Cannavacciuolo.

Su Nove senza L'Assedio e Fake, la rete organizza uno Speciale Sono Le Venti.



Un racconto a più voci sull’Italia “che spera e resiste”, che sarà aperto dalla copertina di Maurizio Crozza: l’artista genovese, protagonista del one man show Fratelli di Crozza, darà la sua lettura del momento storico e politico che stiamo vivendo. Ospiti Fedez e Valentina Petrini.

Su Real Time alle 21.10 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni. Alle 23.05 la Dott.ssa Pimple Popper. Ma veniamo al prime time.



Usando un visto, sei coppie tentano di conoscersi in 90 giorni. I loro compagni stranieri arriveranno negli Stati Uniti e avranno 3 mesi di tempo per sposarsi o lasciare il Paese.

Su Rai 5 il doc It Must Schwing! The Blue Note Story. Alle 23.10 The United Kingdom of Pop. Ma veniamo al prime time.













Molti anni prima che Martin Luther King scendesse in campo per i diritti civili degli afroamericani negli anni Cinquanta, due giovani emigrati berlinesi - Alfred Lion e Francis Wolff - fondavano una piattaforma basata su uno scambio autenticamente paritario tra produttori e musicisti neri. Nasceva così a New York nel 1939 la leggendaria etichetta discografica 'Blue Note'.









Su La 5 il film Collateral Beauty (USA, 2016) di David Frankel con Will Smith, Kate Winslet.



In seguito a una tragedia, un brillante manager pubblicitario di New York decide di ritirarsi. Smarrito ogni interesse per tutto quello che riempiva la sua vita sino a pochi giorni prima, l'uomo trascorre il suo tempo a scrivere lettere all'amore, al tempo e alla morte in cerca di risposte dall'universo. I suoi amici, preoccupati per lui, escogitano un piano drastico per tentare di riportarlo a galla.